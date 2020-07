Debieron nombrar ¨Carlos Salinas de Gortari¨, el avión presidencial: AMLO

Desde la Base Militar No. 19 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que llevar cabo La Mañanera con el avión de fondo fue con el propósito de mostrarle al pueblo de México cómo se mal gobernaba al país en el periodo neoliberal.

"Este avión es un ejemplo de los excesos de los gobiernos (...) Este avión es un exceso de los abusos que se cometieron se iba a terminar de pagar cerca de 7 mil millones de pesos, señaló.

El Mandatario informó que el costo de mantenimiento del avión presidencial significaban 150 millones de pesos y la construcción del hangar costó mil millones de pesos para guardar la aeronave.

Definió al TP-01 "José María Morelos y Pavón" como un "palacio para los cielos", adquirido por los ex presidentes Felipe Calderón y utilizado por Enrique Peña Nieto durante su administración, "no volverán a insultarnos de esa manera".

"Antes se le daba la espalda al pueblo, sobre todo, a la gente humilde, y los altos funcionarios vivían colmados de privilegios, de atenciones, era un gobierno de ricos para ricos, con un pueblo, pobre", subrayó.

Calificó como irracional y de enajenación que al avión presidencial fuera bautizado con el nombre del Sirvo de la Nación, pues Morelos encarnó una lucha por la igualdad social y el uso de la aeronave representó lo contrario.

"A lo mejor si le hubiesen puesto Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Ana, Porfirio Díaz, Carlos Salinas de Gortari, tendría más apego a la realidad. ¿Cómo hacer estas cosas? Era otro mundo", comentó.

Señaló que el dinero que se obtenga de la venta de los boletos de la rifa será canalizado para salud pública, insumos médicos y para apoyar a los más desprotegidos que, por la pandemia, no han podido generar ingresos.

López Obrador dijo que se tienen vendidos el 25% de los boletos de la Lotería Nacional para el sorteo, a realizarse el 15 de septiembre próximo, lo que significa alrededor de 750 millones de pesos.

Recalcó que el uso del avión presidencial no debe usarse en territorio nacional, ya que sería un acto oneroso y ofensivo "no es para ir Oaxaca, no es para ir a Veracruz, no es para ir a Mérida; para que se justifique técnicamente se requiere de viajes largos, ya que es una especie de complejo el tener algo así".

Recalcar que el Presidente López Obrador no se subió al avión presidencial, pues lo definió como una "ostentación".

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, detalló que con el avión presidencial se llevaron a cabo 122 giras nacionales y 36 giras internacionales, generando u gasto de 408 millones 489 mil pesos.

En su oportunidad, Jorge Mendoza Sánchez, director de Banobras indicó que el costo de preservación del avión presidencial en Estados Unidos fue de 1.7 millones de dólares, informó que hasta el momento se tienen dos ofertas de compra, una de ellas dio un anticipo por un millón de dólares.

Señaló que en lo este año y 7 meses, la aeronave se encuentra en mejores condiciones de como la recibieron.

Mendoza Sánchez dijo se identificaron a 42 potenciales compradores del avión presidencial en 16 países, de los cuales se logró una negociación con dos potenciales compradores; y recalcó que el proceso de compra-venta se llevará a cabo en territorio nacional.

Agregó que en Estados Unidos no les fue autorizado la venta de "cachitos" de la rifa del avión presidencial, ya que cada estado tiene su propia lotería y

negó que se puedan adquirir por internet.

Terminada la conferencia matutina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ofreció un recorrido al interior del avión presidencial a los medios de comunicación para ofrecerles más detalles de su funcionamiento y las características de esta polémica aeronave.

En este evento el jefe del Ejecutivo Federal estuvo acompañado por Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, secretario de

Marina;Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional;

Manuel de Jesús Hernández González; comandante de la Fuerza Aérea Mexicana;

Ernesto Prieto Ortega; director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública;

Jorge Mendoza Sánchez; director general de Banobras y Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).