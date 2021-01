De no ser notificado, AMLO seguirá tocando diversos temas en La Mañanera

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) no le haga una notificación oficial sobre dejar de hablar de ciertos temas por la proximidad del proceso electoral, seguirá haciéndolo durante La Mañanera.

Aunque, dijo, falta saber la resolución que dará al respecto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); pues será la instancia a la que recurra, ya que esta decisión del INE la calificó como censura.

Estas opiniones han sido recurrentes en las conferencias presidenciales, luego de que el INE concluyó que el Presidente deberá de abstenerse de hacer declaraciones u opiniones sobre las elecciones en las ruedas de prensa que encabeza desde Palacio Nacional a partir del mes de abril.

"¿Cuándo empieza en vigor eso de que yo no hable? - En abril - Ah, todavía falta, entonces vamos a seguir hablando de aquí a abril y luego falta que se vea en el tribunal electoral, sí, falta todavía. Entonces, vamos a esperarnos", dijo en tono de broma.

El jefe del Ejecutivo dijo esperar se le aclare sobre cuáles van a ser los límites "si va a haber censura sobre temas relacionados con la democracia, que me digan si puedo decir si puedo hablar de que no se compre el voto; si puedo decir que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato"

"Quiero hacer la lista, si no es censura puedo hablar en favor de la democracia, de que la elección sea limpia, libre, que se respete la libertad del pueblo, que no se falsifiquen las actas, que no se compren los votos.

Categóricamente negó haber aprobado en 2007, la Reforma Electoral que actualmente se encuentra vigente, como lo publicaron en un medio de comunicación este fin de semana.

"Lo que diga mi dedito. Yo nunca aprobé ninguna reforma durante el periodo neoliberal, nunca, porque todo fue era simulación", sentenció.

Antes de concluir la conferencia matutina de este lunes, dijo que no llamará a votar a favor de ningún de un partido o un candidato, pues "eso sería inmoral, me degradaría, sería indigno".

Comentó que durante su gira por Guerrero y Michoacán este fin de semana la gente le manifestó su desacuerdo con la censura que se quiere hacer con La Mañanera.

"La gente me decía: ´no a la censura de las mañaneras. Vamos a defender nuestro a manifestarnos, a expresarnos y el derecho a la información´. Es que hay mercaderes de la comunicación que no ejercen la libertad de expresión, negocian con la libertad de expresión, pero tienen también todo el derecho de expresarse, de manifestarse, pero también nosotros de decirlo, para que la gente esté informada o tenga otra fuente de información, otros datos", expresó.

López Obrador reiteró que tocar el tema electoral es solo que se respete la libertad del pueblo y no se cometan fraudes, por eso adelantó que, mandará en su momento una carta a los gobernadores, como lo hizo Madero, para hacerles ver que gane quien gane el gobierno que encabeza no tendrá ningún problema en trabajar de manera coordinada, pues así lo determinó la "voluntad del pueblo".