'De mal gusto' comparar a México con otros países sobre la pandemia: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hablar de la pandemia por Covid-19 y hacer comparaciones sobre lo que se hizo en otros partes del mundo para enfrentarla "es de mal gusto", pero haciendo un balance, "en relación a otros países no andamos mal".

"No podría yo decir, por dignidad, por respeto, incluso, por cuestiones de discreción política, porque tengo relación con jefes de Estado lo que me dicen, lo podría decir aquí, me lo acaban de decir hace poco, de cómo nos ven en relación al meno de la pandemia, pero no tengo necesidad de decirlo", respondió a pregunta expresa de los medios de comunicación.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario pidió a la ciudadanía seguir confiando en su gobierno, el cual está integrado por servidores públicos honestos y, cuyo esfuerzo está encaminado a salir adelante en este contexto adverso.

Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, lo secundó diciendo que, a pesar de la suma de retos al que se enfrentó el sector salud a la llegada de la pandemia a México, "el balance es bueno", ya que desde el mes de febrero se llevaron a cabo acciones para atender la emergencia sanitaria.

"Sin duda ha sido un buen balance, un balance donde se sustenta en las acciones preventivas, de adelantar a un grupo de especialistas en epidemiología, de la salud del país (...) A pesar de esa suma de retos, que son dos, estamos en una opinión objetiva sacando adelante la epidemia y el sistema de salud que se está mejorando", aseguró.