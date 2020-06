Dará STPS seguimiento a caso de abogada en Tamaulipas

En Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la secretaria Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, dará seguimiento al caso de Susana Prieto Terrazas, quien lidera movimientos en defensa de los derechos laborales de los obreros en las maquiladoras en Tamaulipas.

Rechazó que el gobierno de Estados Unidos haya tenido injerencia en este asunto.

"Tenemos conocimiento, desde el primer día di instrucciones de que se revisara el caso; tiene que ver con el gobierno del estado de

Tamaulipas, no es un asunto federal; y en efecto esta abogada encabezaba movimientos en las maquiladoras pero no se puede inventar, no se pueden fabricar delitos a nadie; no puede haber represalias contra nadie; di instrucciones de que se analizara la situación y que no se permitiera una arbitrariedad. "

