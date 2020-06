Da AMLO banderazo al primer tramo del Tren Maya en Chiapas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, dio el banderazo al primer tramo de la obra del Tren Maya Tramo que irá de Palenque a Escárcega, en Palenque, Chiapas.

Señaló que este proyecto no tiene el propósito de saquear, "no ve a Palenque, al sureste, como tierra de conquista, sino impulsar el desarrollo respetando el medio ambiente. Ahora, en vez de cortar la caoba, la estamos sembrando".

El Mandatario recalcó que el Tren Maya en Chiapas, como en las demás entidades por donde correrá será el inicio de una nueva etapa entre las empresas constructoras y el gobierno, "un trato caracterizado por la responsabilidad y la confianza, el que ustedes cumplan en tiempo, en calidad, en presupuesto, que se terminen en 28 meses los 220 kilómetros aproximadamente que les corresponde, 220 kilómetros de Palenque a Escárcega".

Señaló que a pesar de la pandemia el Gobierno Federal tiene finanzas sanas y cumplirán, en tiempo y presupuesto, la conclusión de esta obra, que busca reivindicar al sureste mexicano, pues fue olvidado por el periodo neoliberal.

"(...) ahora se quiere que haya crecimiento en el norte, en el bajío, en el centro y también en el sur y en el sureste de México. Es equilibrar, ese es el propósito, no dejar en el abandono al sureste de México".

Enfatizó que durante ,ichos décadas no hubo inversión federal para el sureste de México "porque era una región saqueada, se llevaban todo, no sólo la madera, luego el petróleo y no dejaban beneficios para el sureste, pero además desde el presidente Ruiz Cortines no había un presidente del sureste", dijo.

En su oportunidad, Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, señaló que está obra más allá de la reactivación económica, a través de la creación de empleos, es significativa para que el índice de desarrollo humano pueda crecer, así como será una gran oportunidad para que los pobladores sigan protegiendo y defendiendo la flora y de la fauna del ecosistema de esta entidad sureña.

"Hoy, este banderazo que usted va a dar aquí del arranque del Tren Maya en Chiapas lo vemos como un homenaje, como algo para reconocer estas grandes culturas. A través de esta espléndida obra del ferrocarril también van a volver a brillar ciudades como Bonampak, como Toniná, Yaxchilán y Palenque, que ya son reconocidas en el mundo como ciudades culturales, pero que hoy también se da la posibilidad de una vida mejor para las chiapanecas y los chiapanecos", señaló.

El Presidente López Obrador estuvo acompañado de Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado de Chiapas; general Luis Cresencio Sandova, secretario de la Defensa Nacional; almirante José Rafael Ojeda Durán; secretario de Marina; Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo; Carlos Morelos Rodríguez, presidente municipal de Palenque; Daniel Chávez Morán. fundador y presidente de Grupo Vidanta y Joao Parreira, representante de Mota-Engil, empresa constructora responsable del proyecto.