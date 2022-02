Cumple AMLO compromiso de no aumentar costos de energía eléctrica

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sostuvo que en lo que va de su gobierno, se ha cumplido con el compromiso de no aumentar los costos en la energía eléctrica, por lo que el propósito de la Reforma Eléctrica es que el pueblo siga gozando de ese beneficio en un futuro.

"Quiero decirle a la gente que es para beneficio de los consumidores, para beneficio del pueblo, es para que no aumente el precio de la luz, ese es un compromiso que nosotros estamos cumpliendo" (...) Ya llevamos más de tres años y no aumenta el precio de la luz y no va a aumentar mientras estemos en el Gobierno. Sin embargo, queremos dejarlo resuelto hacia delante, en el sentido de que si no se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad, las empresas particulares que tienen como propósito fundamental el lucro, van a abusar de los consumidores, como lo están haciendo en España y como lo están haciendo en cualquier otra parte", indicó.