Desde el Salón de Tesorería, de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que García Jiménez tiene principios por los que sería incapaz de cometer una injusticia.

"No descartar la honorabilidad, la integridad, los principios de Cuitláhuac, que, me costa, es una gente honesta, íntegra".

El mandatario federal pidió a las autoridades judiciales de Veracruz lleven a cabo una investigación a fondo, lo resuelvan conforme a Derecho, pero sobre todo, con estricto apego a la verdad.

"Espero que en este caso las autoridades que están analizando el asunto, porque además es apenas una instancia, que resuelvan con apego a la verdad sobre todo, no sólo con apego a derecho, sino que se vaya al fondo, se esclarezcan los hechos y se resuelva, que haya justicia, eso es lo que pido".

Puntualizó que cuando hay casos de esta naturaleza es porque debe haber pruebas, de otra manera nadie podría ser acusado. Sin embargo, recalcó que si éstas no son contundentes, se tendrán que desechar y dejar en libertad a quien está injustamente acusado.

Al referirle la opinión del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, quien expresó que en Veracruz no existe una real independencia en el órgano de procuración e impartición de justicia, López Obrador dijo que "no descalifico al gobernador Cuitláhuac, le tengo confianza".

"Yo creo que hay instancias legales para eso, pero no se puede descalificar así, a la primera, al gobernador de Veracruz, porque, en efecto, no hablo al tanteo".

Dijo que el gobernador morenista es "muy bueno, un hombre confiable" y como ejemplo están los resultados se ven en materia de inseguridad, ya que en la entidad no se registran homicidios dolosos, delito que ha puesto en jaque al Gobierno Federal y por el cual no ha habido necesidad de implementar un Plan de Apoyo, como en otras entidades federativas.

"En el caso de Veracruz es muy bueno el gobernador que se tiene, claro que para las mafias que ha habido ahí pues no les resulta bueno, pero ahí están los resultados. ¿Cómo estaba la violencia en Veracruz? Tú mismo ayer hablabas de que hay delitos en Veracruz, pero que ya no hay los homicidios que habían, ni los secuestros que habían. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobernador es un hombre confiable".

López Obrador indicó si bien no era "un asunto menor", tampoco era de buen gusto hacer una relatoría de los últimos gobernadores de Veracruz, porque "eso lo saben muy bien mis paisanos, que no se dejan ´chorear´, que están muy despiertos, muy avispados los veracruzanos, eso es un asunto del pueblo de Veracruz".

Ante este panorama, el presidente también pidió "no fabricar delitos a nadie y no escudarnos que porque somos de un partido y ya por eso no nos pueden hacer nada o tenemos fuero, si no legal, político, porque podemos acusar de que nos están persiguiendo, o que hay linchamiento político. No eso ya no aplica en estos tiempos, la verdad nos hará libres".