Cubrebocas no es opción para reactivar la economía: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el uso del cubrebocas no es un elemento clave para la reactivación económica, como lo refirió Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda en una reunión de ministros de Finanzas del G20 el fin de semana pasado.

"Creo que está muy desproporcionado, ojalá fuese eso. Si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, me lo pongo de inmediato, pero no es así. Yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos", dijo.

Incrédulo por estas opiniones, el jefe del Ejecutivo le pidió al secretario federal explicarse:

"No, lo utilicé como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener medidas de cuidado y que la economía va a tener que estar trabajando en circunstancias distintas. Era en un contexto de Canacintra, pues Canacintra va a estar marcando distancias en las cadenas de producción", respondió ligeramente nervioso durante La Mañanera.

Herrera Gutiérrez recalcó que esta analogía fue porque la reactivación económica se dará en un contexto diferente al que se vivía antes de la pandemia, y de dentro de estas nuevas condiciones de sanidad y de protección, "algunas de ellas pueden ser el cubrebocas".

En este sentido, el Mandatario subrayó que esta pandemia de COVID-19 ha dejado como aprendizaje el cuidado de la salud, como lo es la sana distancia y el cuidado de la higiene personal.

"Lo más importante que es cada quien nos cuidemos, que no sea por obligación, sino que tomemos conciencia de que depende de nosotros de no enfermarnos, de cumplir todo lo que nos recomiendan, pero no tiene que ser por decreto, por orden, sino somos mayores de edad, somos ciudadanos responsables", recalcó.

Refirió que, si la ciudadanía no hubiera tenido una actitud ejemplar frente al confinamiento voluntario, "hubiéramos padecido mucho más" los efectos por el coronavirus, debido a las enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión y la obesidad se padecen millones de mexicanos.

"No es el cubrebocas solamente", esto en franca alusión a una publicación periodística que expone a los presidentes de Estados Unidos, Brasil y México sin cubrebocas y el alto número de decesos, frente a aquellos que han utilizado el cubrebocas durante la pandemia de Covid-19 y cuyos números son menores.

"Como si eso tuviese una relación, para empezar, no toman en cuenta la población de cada país, entonces no es solo el cubrebocas, tiene que ver con una serie de factores de todo tipo y aquí nos ha ayudado mucho la participación de la gente", justificó.