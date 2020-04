Critica AMLO 'modito' de CMN y BID en acuerdo para rescatar empresas

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que no le gustó el 'modito' en que el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y BID Invest hicieron un acuerdo para el rescate de empresas, esto de acuerdo con lo publicado por El Financiero.

"Ese aval no podemos nosotros otorgarlo, porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados (...) Y además no me gusta mucho el 'modito' de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes", señaló.

El pasado domingo 26 de abril, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y BID Invest anunciaron un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), el cual prevé recursos por hasta 12 mil millones de dólares. Indicaron que tenían el respaldo de la Secretaría de Hacienda.

Con información de El Financiero