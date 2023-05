"Se actuó con prepotencia": critica AMLO marcha a favor de la SCJN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opinó sobre la marcha que se realizó este domingo 28 de mayo, en diversas ciudades del país para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la conferencia de prensa de este lunes 29 de mayo, el jefe del Ejecutivo condenó la confrontación de los asistentes a la marcha contra los ciudadanos que se encuentran en plantón en las instalaciones de la Corte, en la Ciudad de México.

"Se actuó por parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas".

El presidente indicó que los asistentes no debieron ni deben provocar a aquellos que piensan diferente, afirmando que se debe evitar la confrontación y la violencia".

"Cuando se llega a eso es porque no tienen razón, significa que no tienen la capacidad para convencer [...] Hay que respetar eso y no creo que eso sea correcto, hay que evitar la confrontación, la violencia".

Marcha en defensa de la SCJN

La mañana de este domingo 29 de mayo, decenas de ciudadanos salieron a las calles en diversas ciudades para defender a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los presuntos ataques del presidente López Obrador.

