Critica AMLO asistencia de Lorenzo Córdova a reunión del PAN

"Estaba viendo cómo el señor Lorenzo Córdova va a la convención del PAN. Imagínense, el presidente del INE encabezando el Congreso, la convención del PAN, de un partido, cuando debería ser una autoridad imparcial y cuidar las formas.

"Porque la forma es fondo, pero no, no se dan cuenta o no les importa", dijo.

Al mostrar la fotografía, que fue compartida por el escritor Pedro Miguel en redes sociales, en donde se ve a Córdova en el estrado y en el fondo la bandera del PAN, dijo que lo único positivo es que se acabaron las simulaciones y el doble discurso.

"Hay que verle también la parte positiva y yo lo que veo como positivo es que se va terminando con la simulación que era un elemento central de la política antidemocrática, desde el Porfiriato.

"La simulación, el que las leyes se respetaban en la forma para violarse el fondo y siempre había elecciones aunque fuese una simulación, ya de antemano se sabía quién iba a ganar", comentó.

López Obrador dijo ante esto cada quien debe sacar su propia opinión y reflexión, pues hay dirigentes de otros partidos que tienen como verdadera doctrina "la hipocresía", pero esto permite crear un buen debate.

"Hay dirigentes de otros partidos, como decía Monsiváis, que su verdadera doctrina es la hipocresía, unos corruptos cínicos y otros corruptos hipócritas (...) No hay con quién quedarse, pero que cada quien haga su reflexión porque lo peor es darse baños de pureza, creerse gente de bien, sentirse superior.

"Por lo general son racistas, clasistas; entonces todo esto que estamos viviendo son momentos estelares en nuestro país.

Nos tocaron vivir tiempos interesantes. Entonces es importante que podamos ir aclarando y respetando el derecho a disentir y posicionándonos y que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza. Así pensamos, defendamos lo que pensamos, somos libres, es un buen debate", subrayó.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, agradeció la invitación a la reunión plenaria del PAN, de cara al inicio del 2º periodo ordinario de sesiones del Primer Año de la LXV Legislatura.

"Como suele ocurrir, el INE dialoga con las fuerzas políticas al arranque de los trabajos legislativos", escribió en su oficial de twitter.