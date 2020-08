Critica AMLO a medios que llevan en primera plana fallecimientos por COVID-19

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador con tono molesto calificó de "chombada" y "zopiloteada", a los medios de comunicación mexicanos que han publicado en sus primeras planas notas sobre las cifras de fallecimientos por el Covid-19.

Puntualizó que algunos medios lo hacen con la finalidad de afectar la imagen de su gobierno, en vez de ser solidarios ante esta contingencia sanitaria, y publican este tipo de información, deseando que le vaya mal.

"Tenemos que estar muy atentos porque además de que es nuestra responsabilidad y es algo humanitario, de justicia, tenemos a toda la chombada, a toda la zopilotada buscando tener elementos para cuestionarnos porque ni esto los detiene. En vez de actuar de manera solidaria quisieran que nos fuera mal", dijo.

El Mandatario, de origen tabasqueño, insistió en que hasta el día de hoy se cuenta con un 50 por cierto de disponibilidad en los hospitales del país, y dijo desconocer de las protestas de parte del personal médico, como la que se dio en Oaxaca el fin de semana, por faltas de insumos médicos para atender a los enfermos de coronavirus.

"Lo que les explicaba, no les gusta el cambio; y mandaban, eran el cuarto poder, si no es que el primero, y mucho negocio, mucho dinero. Entonces, por eso el enojo, pero ¿qué le vamos hacer?. Si soltamos el presupuesto, no le va a llegar nada a la gente, se va a seguir quedando el dinero arriba para que nos saquen guapos en la televisión y hagan buenos comentarios en la radio, articulistas, intelectuales orgánicos, que recibían hasta un millón de pesos mensuales; ahora ya no existe eso", recalcó.

En este sentido, se pronunció sobre la manifestación que realizó el día de ayer en la plancha del Zócalo capitalino de la organización ciudadana denominada "Frente Nacional Anti-AMLO" (FRENA) y dijo que fue un grupo pequeño, de aproximadamente 30 automóviles y con 80 o 100 personas, pidiendo su destitución fue motivo para que los medios de comunicación lo publicaran como un gran acontecimiento, aunque no explicó que el motivo fue en señal de luto por los 50 mil muertos por coronavirus.

"Yo me acuerdo que, cuando nosotros hacíamos manifestaciones y llenábamos el Zócalo, ningún medio de información cubría, creo que un periódico, pero Televisa nunca, y ayer estaban los de Televisa desde temprano esperando el gran acontecimiento. Y así están ahora".

Les pidió tener paciencia, "que no coman ansias, que ya viene la revocación del mandato", y para el 2022, con la reforma constitucional que propusieron la gente decidirá si continúa o que renuncia el Presidente.

Así que insistió en que acatará la decisión del pueblo, pues "si no hay apoyo popular no se puede gobernar. Una autoridad que no tiene respaldo de los ciudadanos es como una hoja seca, no tiene ningún valor y yo no me voy a quedar aquí nada más por la parafernalia del poder, porque me digan presidente, no vine a eso, llegué para llevar a cabo la transformación del país y no le voy a fallar al pueblo".