Creará México empresa para explotar litio

En La Mañanera, el titular del Ejecutivo señaló que con esta empresa el mineral va a ser explotado en beneficio de los mexicanos.

Además, indicó que "no queremos, ser territorio de conflicto entre potencias ni Rusia ni China ni Estados Unidos. México, nuestra soberanía. No es nada más que se tiene una concesión de minería y de repente se hace una operación en el extranjero, y ya el litio mexicano pasa a formar parte de los inventarios de una empresa o un gobierno extranjero".

De ahí que reprochó la reciente aprobación de la fusión entre la empresa Bacanora Lithium, con sede en Reino Unido, y la china Ganfeng Lithium para explotar el mineral en el estado de Sonora, en el noroeste del país, donde se estima que hay uno de los yacimientos más grandes del mundo.

"Cuando se entregaron esas concesiones no era litio, era para la explotación de minerales y el litio es otra cosa es un mineral estratégico y es de la nación, no es como el oro, la plata y el cobre, es otra cosa, tiene que ver más con un recurso de la Nación estratégico, como el petróleo, entonces ahí la concesión para el litio es especial y ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos", indicó.

Sobre la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) al traspaso del yacimiento de litio en Bacanora, Sonora, a una empresa China, el titular del Ejecutivo subrayó que amerita una investigación a quienes la aprobaron.

"Por eso mi inconformidad de siempre estos supuestos organismos autónomos, porque fue un andamiaje que crearon para nulificar al gobierno, para que, si llegaba un gobierno nuevo, del pueblo, no pudiese tomar decisiones, porque el neoliberamismo significo eso: atar a los gobernantes y tener a gobernantes, a gerentes, a empleados de corporaciones, no a representantes del pueblo".

¿A través de esta concesión no se va a explotar litio en Sonora?, se le insistió.

"No, no, el litio lo va explotar la Nación. El litio para que se entienda bien no es ni siquiera del gobierno o del Estado, el litio es del pueblo y de la Nación mexicana".

López Obrador dijo que la dentro de la iniciativa de Reforma Eléctrica, que envió en septiembre pasado al Congreso, viene estipulado un punto sobre el litio, de ahí la renuencia a aprobarla.

"Por eso también es la oposición, no solo es la industria eléctrica, eso es lo que establece la iniciativa sobre el litio, nada más que se quedan callados y comienzan a hablar de que nos vamos a quedar sin luz, que no estamos respetando el Estado de Derecho, no; lo que quieren es seguir saqueando, y eso ya se terminó", comentó.

