COVID-19: 90 mil 664 casos confirmados en México y 9 mil 930 defunciones

Con corte a las 19:00 horas del domingo 31 de mayo suman en México un total de 90 mil 664 confirmados de COVID-19 de los cuales 16 mil 962 están activos.





El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell informó que desde el primer caso que se presentó el 28 de febrero, se han acumulado 36 mil 803 casos sospechosos, de los cuales 147 mil 530 han sido negativos y las defunciones han ascendido a 9 mil 930 confirmadas.





En total, 274 mil 997 casos han sido estudiados.





En ese sentido, señaló que la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Puebla, Chiapas y Baja California son las entidades federativas con la mayor cantidad de casos.

López-Gatell reiteró que hoy no se acaba la pandemia y no se acaban las medidas de mitigación, pues el peligro persiste, ya que todas las entidades federativas se encuentran en color rojo en el semáforo epidemiológico, excepto Zacatecas, por lo que continúan las medidas de reducción de la movilidad, la sana distancia y no se abrirán todas las actividades sociales y económicas.

Además, el subsecretario reiteró que ´el 1 de junio no es regresar a la normalidad´, por esta razón, los gobiernos estatales tomarán acciones que contribuyan a la disminución de la propagación del contagio, con base en el color del semáforo epidemiológico.

Cabe señalar que la conferencia se dedicó al Día Mundial sin Fumar y se informó del premio otorgado a México por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a las acciones tomadas para la disminución del consumo del tabaco.

Aunado a esto, especificó que en la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), hay 13 mil 449 camas disponibles y 9 mil 249 camas ocupadas, que representarían el 41 por ciento. De igual manera, a nivel nacional, 59 por ciento de las camas de hospitalización general se encuentran disponibles y 41 por ciento ocupadas.

En camas con ventiladores, 64 por ciento están disponibles y 36 por ciento permanecen ocupadas.

Al momento la región de América concentra alrededor de 55.1 por ciento del total de los casos registrados en los últimos 14 días, mientras Europa concentra el 19.3 por ciento y la zona de Asia continua presentando casos a la alza.

Con respecto a la situación a nivel global, 5 millones 934 mil 936 personas se han contagiado de coronavirus, con una tasa de letalidad del 6.2 por ciento en todo el mundo.