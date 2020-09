COVID-19: 634,023 casos confirmados en México y 67, 558 defunciones

Con corte a las 19:00 horas del domingo 1 de agosto suman en México un total de 634, 023 casos confirmados de COVID-19, así como 67, 558 defunciones acumuladas.





El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que se han acumulado 82, 215 casos sospechosos, de los cuales 715, 395 han sido negativos y 442, 268 se han recuperado.





Por otra parte, el funcionario explicó que los contagios y la mortalidad en México a causa del virus han ido en descenso, ya que el país lleva seis semanas consecutivas con reducción de casos.





Sin embargo, López-Gatell advirtió que México no está exento de que en octubre ocurra un rebrote de la pandemia.





También, mencionó que no ´desestima´ el uso de cubrebocas, sin embargo resaltó que no es un elemento ´contundente´ para protegerse del COVID-19 y pidió a la población no relajar las medidas de distanciamiento social y el lavado frecuente de manos con jabón.





Aunado a esto, comentó que en México desde el inicio de la pandemia se han aplicado 1 millón 431,633 pruebas PCR a personas para detectar el contagio, con un 40 por ciento de positividad.

De igual manera, comunicó que esta semana la Secretaría de Salud publicará la guía técnica para reducir el número de camas para la atención a pacientes con COVID-19.





Con respecto a la situación a nivel mundial, la pandemia suma ya más de 26.9 millones de casos confirmados y más de 881,000 defunciones.





A nivel nacional, 68 por ciento de camas de hospitalización general están disponibles y 32 por ciento permanecen ocupadas. En camas con ventiladores, 72 por ciento están disponibles y 28 por ciento están ocupadas.