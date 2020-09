COVID-19: 606,036 casos en México; 65,241 defunciones

La tendencia de casos permanece a la baja, así como las defunciones





Al pasar tres meses de la nueva normalidad México ha superado los 600 mil casos acumulados de COVID-19.





José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que son en total 606 mil 36 los casos confirmados de la enfermedad desde que se detectó el primero en febrero de este año; sin embargo solamente un seis por ciento, alrededor de 39 mil, representarían la epidemia activa. Aún son clasificados como sospechosos 77 mil 129 casos.





Hasta este martes primero de septiembre, 676 mil 958 personas han dado negativo a la prueba de SARS CoV-2; sin embargo, han fallecido 65 mil 241 a causa del coronavirus, mientras que 421 mil 373 se han recuperado.





Al detallar el avance de la pandemia en las 32 entidades, el funcionario señaló que en Veracruz la hospitalización se mantiene a la baja desde principios de agosto, a pesar de que en las últimas semanas ha mostrado un pequeño ascenso; el estado habría alcanzado un pico de contagios en la semana 28 para desde ahí presentar una baja importante.





Además, mencionó que Veracruz se encuentra en color amarillo y tiene una ocupación del 41 por ciento de camas en general, con una tendencia del +3 por ciento y un 32 por ciento de ocupación de camas con ventilador con una tendencia de +1 por ciento.





Por otra parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que cuando una persona se contagia de COVID-19 es posible que, luego de su recuperación, siga dando positivo a la prueba de detección.





Sin embargo, recalcó que esto no significa que la persona siga enferma o contagiando, por lo que no es necesario someterse al test periódicamente pues no representa riesgo en la salud.





Respecto a la iniciativa presentada en el Senado para aumentar el impuesto a bebidas azucaradas, López-Gatell comentó que existe una investigación extensa sobre la utilidad de estos impuestos a productos y servicio y que esto se ha usado en el tabaco con gran éxito, pues es un inhibidor del deseo de consumir.





Por lo que el subsecretario defendió que, aunque hay especialistas que argumentan que los impuestos a este tipo de productos afecta principalmente a personas con menor ingreso, a la larga resulta beneficioso para su salud.