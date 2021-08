Corte de EU acepta demanda de México contra fabricantes de armas

"Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal", informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El 4 de agosto, el gobierno de México informó que presentó una demanda civil en una Corte de EU en contra de empresas privadas fabricantes de armas de fuego en el país norteamericano.

La demanda fue presentada en la Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, en contra de los fabricantes Smith & Wesson Brands Inc.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms Inc.; Colt´s Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Group Inc., y D/B/A Interstate Arms.

Autoridades mexicanas señalaron que la producción de armas en Estados Unidos, y su tráfico ilegal hacia México, está directamente relacionada con el aumento de la violencia en el país, pues el armamento termina en manos de los cárteles de la droga y grupos criminales.

La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí. Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos. pic.twitter.com/aKasaCrZmo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 20, 2021

Más de 3.9 millones de crímenes en México al año son cometidos con un arma fabricada en Estados Unidos, y entre el 70 y el 90 por ciento de las armas aseguradas en escenas criminales han sido traficadas ilegalmente desde ese país, aseguró el gobierno mexicano en su demanda.

Del total de armas estadounidenses recuperadas en crímenes violentos, el 68.4 por ciento han sido producidas solo por siete empresas, mismas que fueron objeto de la demanda del gobierno de México.

La Fundación Nacional de Deportes de Tiro (NSSF por sus siglas en inglés) dijo que la demanda es una afrenta a la soberanía de Estados Unidos y descartó tener responsabilidad en la violencia en México, a quien culpó de no frenar al crimen o impedir el robo de armamento dentro del país.

"Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras", dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente de NSSF, en un comunicado.

