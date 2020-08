Corren riesgo de cerrar 18 mil escuelas privadas

Serían afectados más 2 millones entre en alumnos y maestros

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares estimó que un millón 960 mil alumnos y 194 mil 075 profesores serían los afectados por el posible cierre de más de 18 mil escuelas privadas a causa de la pandemia del covid-19.

Además, la estimación del cierre de escuelas privadas creció una vez que se supo que el regreso a clases será de manera virtual. En caso de ser esto un hecho, las escuelas públicas deberán recibir a casi 2 millones de alumnos en sus aulas, los cuales muy posiblemente no tendrán cabida.

Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) y de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo (ANFE), explicó que la estimación del cierre de escuelas privadas en el país creció tras el anuncio de que el regreso a clases se llevará a cabo de forma virtual.

Cuatro de cada 10

En un principio se preveía el cierre de 25% de los planteles particulares, pero, ahora, cuatro de cada diez escuelas privadas de todos los niveles educativos están en peligro de desaparecer, reveló.

"A partir de que se dio la noticia de que se iniciarán las clases por radio y televisión comenzó a haber más deserción y más incertidumbre en el sector particular, los padres de familia empezaron a decir ´yo por qué voy a meter a mi hijo a una escuela particular y pagar una colegiatura, si va a ser por radio y televisión´. Así que nosotros calculamos que más de 40% de las escuelas va a cerrar, a no ejercer el ciclo escolar 20-21", dijo.

La crisis, advirtió, no sólo será para el sistema particular, sino para el sistema público, pues una vez que se restablezcan las actividades presenciales, las escuelas públicas deberán recibir a casi dos millones de alumnos en sus aulas, y no tendrán cabida.