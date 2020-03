Coronavirus, la crisis sin precedentes en los últimos 75 años: ONU

Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas comentó que la crisis mundial que se vive en todo el mundo por el coronavirus no tiene precedentes en 75 años de historia de la ONU.

En el mensaje, Guterres aseguró que los países pobres son más vulnerables al coronavirus, pensando en esto pidió que se organicen políticas mundiales para atender la situación.

La próxima semana se llevará a cabo una cumbre de emergencia con los países integrantes del G-20, la pandemia es el tema central.

#COVID19 is a crisis unlike any in the 75-year history of the @UN.



World leaders must come together and offer an urgent & coordinated global response.



More than ever before, we need solidarity, hope and the political will to see this through together.https://t.co/4qGoAhTYpe pic.twitter.com/yogPhUio7l