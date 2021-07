Cordial y amistosa, reunión con senadores de EU: AMLO

"La reunión con la comisión del Senado de EU, fue muy importante porque son senadores del partido republicano y demócrata, que nos pidieron una conversación para conocer nuestros puntos de vista, en distintos asuntos bilaterales. Fue una reunión cordial y amistosa", indicó.

López obrador subrayó que uno de los temas de interés fue el que tiene que ver con el cómo fortalecer a América del Norte frente al avance de otras naciones de Asía, como China.

"De los temas, el desarrollo de la región, un tema interesante fue cómo fortalecer América del Norte frente al avance de otras regiones del mundo; el avance económico, avance comercial, como integrarnos con respecto a nuestras soberanías, inversión, mercado interno, para equilibrar y que no se quede rezagada América ante el avance evidente y notorio de Asia, ese fue un tema interesante", apuntó.

Afirmó que en esta reunión se coincidió en reabrir la frontera norte lo más pronto posible, de ahí la importancia de concluir con el programa de vacunación que se implementó en la frontera norte, por lo que agradeció la donación de dosis.

"Se agradeció lo de la entrega de las vacunas, se les informó sobre cómo se han aplicado, cómo ya en Baja California estamos igual que en California en vacunación", compartió.

¿Se habló de la compra de la refinería Deer Park?, se le cuestionó.

"No, no, no, eso no, y no va a haber problema, es cosa de buscar al senador que hizo este planteamiento y explicarle, y convencerlo con argumentos. No hay ningún problema, sigue firme la compra de la refinería de Texas", respondió.

Ayer el jefe del Ejecutivo Federal se reunió con un grupo bipartidista de senadores estadounidenses, encabezado por el demócrata de Virginia, Tim Kaine, y el republicano de Ohio, Rob Portman, así como con el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, John Creamer.

Al encuentro lo acompañaron los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; de Economía, Tatiana Cloutiher; el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América Latina del Norte de la cancillería.

Minutos después de la reunión, a través de un comunicado la Presidencia de la República informó que:

"Ambas delegaciones conversaron sobre los retos y oportunidades en la implementación del T-MEC, a un año de su entrada en vigor".

Sobre este tema, durante La Mañanera, el Presidente presumió una buena relación comercial con Estados Unidos:

"No hay conflictos de aranceles, de ninguna medida que impida que podamos importar y exportar libremente, esto ayuda mucho, el que, por ejemplo, nuestros agricultores que se dedican a la producción comercial, a la exportación, no tengan ninguna barrera arancelaria o algún obstáculo que tenga que ver con la sanidad vegetal, animal; no hay embargos de por medio, o sea, es muy buena la relación comercial", expresó.