Controversia contra decreto presidencial no es contra AMLO ni Fuerzas Armadas

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, aclaró que la controversia constitucional que interpuso su gobierno contra el decreto presidencial para que el Ejército y la Marina realicen labores de seguridad, no es ni contra el Presidente ni contra las fuerzas armadas, sino para saber los alcances de la actuación de la Fuerzas Armadas en materia de seguridad.

"No es ni en contra del Presidente o de las fuerzas armadas, mi reconocimiento siempre; yo estuve a favor de la Ley de Seguridad Interior porque era importante que nuestras fuerzas armadas tuvieran un respaldo y fundamento jurídico en su actuación. La controversia solo es para clarificar el alcance del decreto para la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública", recalcó.

Señaló que siendo diputado federal defendió la Ley de Seguridad Interior, a pesar de saber el riesgo en el que se estaba poniendo a las Fuerzas Armadas si se les delegaba tareas de seguridad pública, y apoyó la creación de la Guardia Nacional.

"Pero hay que dejar que madure porque los procesos, las tareas de seguridad son muy complejas, hay que cuidarla para que madure. Esa va a ser en el futuro, sin duda, la mejor institución que se hará cargo de la seguridad pública de los mexicanos (...) Entonces, repito, el tema de la controversia no es contra el presidente, no es contra las Fuerzas Armadas, es un tema de precisión del decreto, porque un decreto no puede reglamentar la Constitución, como lo dijo el presidente, ya está la Constitución definida, incluso en el quinto transitorio y el séptimo de la reforma que en la transición el Ejército y la Marina pueden hacer tareas públicas, es decir ya está. Y yo los apoyo ampliamente", acotó.

El mandatario estatal dijo que Michoacán es un claro ejemplo de la exitosa intervención del Ejército y la Marina para frenar la crisis de inseguridad e ingobernabilidad. "Yo estoy convencido de que el Ejército y la Marina son los baluartes más importantes que tenemos y tenemos que cuidarlos".

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que anteriormente había mucha descomposición en la Policía Federal, "el Gobierno Federal sólo podía utilizar la desaparecida Policía Federal, que tenía efectivos 10 mil elementos sin disciplina, sin profesionalismo", por eso se propuso la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública.

"(...) bueno, sin cuarteles y con mucha descomposición, pues de ahí viene García Luna y todos ellos", dijo.

Sin embargo, afirmó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva los recursos interpuestos contra el decreto que presentó respecto a las labores de las Fuerzas Armadas para garantizar la paz y la seguridad en el país.

"Vamos a defender que se siga contando con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de la Marina (...) por eso se propuso una reforma constitucional y se logró con el apoyo de todos, fue unánime. Entonces ya está en la Constitución. Nosotros vamos desde luego a defender que se respete lo que está establecido en la Constitución y también vamos a esperar que la instancia judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia, que resuelva (...) Nosotros vamos a defender de que se siga contando con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de la Marina y que se consolide la Guardia Nacional