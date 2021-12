Controlar la inflación, principal responsabilidad de nueva directora de Banxico

Que es un mandato que además beneficia a las personas más vulnerables, cuando hay inflación los más afectados justamente es este sector, entonces mi compromiso y no solamente el mío, sino del andamiaje institucional que tiene el banco es cumplir justamente cumplir con este mandato", aseguró.

En la conferencia de este jueves, al cuestionarle qué significa ser la primera mujer en estar al frente del Banxico, la aún subsecretaria Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se dijo honrada por dicho nombramiento.

"Efectivamente, todavía soy la subsecretaría de Egresos, hasta el 31 de diciembre, todavía estamos totalmente dedicados a cerrar para entregar buenas cuentas. Me siento honrada que el presidente López Obrador me haya considerado para este alto cargo en el país (...) Soy muy afortunada en tener este nombramiento y haré todo el esfuerzo, como lo he hecho en todos los cargos que he tenido para cumplir como funcionaria, en este caso como mujer, para cumplir con el mandato que tiene esta institución", expresó.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el nombramiento de Rodríguez Ceja se da por el esfuerzo de la funcionaria a lo largo de su trayectoria laboral, pues viene de abajo.

"Qué puedo decir de Victoria, si por eso la propusimos. Es una mujer preparada, honesta, trabajadora, y una mujer como muchos millones de mexicanos, que es producto, fruto, del esfuerzo, que viene de abajo", indicó.

López Obrador le deseó éxito a Victoria Rodríguez en la encomienda como gobernadora del Banco de México, que se hará efectiva a partir del sábado 1 de enero de 2021. "Le deseamos que le vaya muy bien".

En este contexto, subrayó que como jefe del Ejecutivo Federal mantendrá el respeto a la autonomía de Banco de México.

"Vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de respetar la autonomía de Banxico, no meternos, porque es una institución autónoma de conformidad con la Constitución, no depende el Ejecutivo o de Hacienda", explicó.

Como colofón, el primer mandatario comentó que el propósito de Rodríguez Ceja es lograr finanzas públicas sanas y que no haya inflación para evitar afectar a la gente humilde, y solo como comentario dijo esperar que se pueda impulsar el crecimiento.

"Una función del Banco es control de inflación y otra que nos gustaría mucho, pero que nada más opinamos es que también se impulse el crecimiento, y es que si no hay crecimiento tampoco se avanza", puntualizó.