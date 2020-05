Continuará restricción de viajes no esenciales a EU: Landau

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, informó a sus connacionales que los viajes no esenciales, es decir recreacionales y de visita de familiares, muy probablemente tendrán que ser extendidos más allá del 19 de mayo entre los dos países.

Dicha restricción se amplió a mediados de abril y ahora está por caducar el 19 de mayo, pero muy probablemente será extendida nuevamente", dijo el diplomático en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El mes pasado, los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron cerrar sus fronteras a viajes no esenciales para frenar la propagación del coronavirus.

A message to US citizens in Mexico / Un mensaje a ciudadanos estadounidenses en México pic.twitter.com/1zRXx1iuIg