Continúan pagos de Pemex a proveedores: Claudia Sheinbaum

Continúan los pagos "poco a poco" de Petróleos Mexicanos (Pemex), porque se están revisando los trabajos antes de pagar, pero "se va a cumplir con esos pagos", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según el gobierno federal, Pemex ha logrado avances de 60 por ciento en el pago de su deuda a proveedores, aunque el último reporte oficial de la empresa, al cierre de marzo, asegura que esta reducción de la deuda fue de 20 por ciento.

En su reporte al cierre del primer trimestre del año, Pemex publicó que la deuda a proveedores (graficada como capital de trabajo negativo) se ubicó en 404 mil 407 millones de pesos, con lo que se ha reducido desde los 506,153 millones de pesos que se reportaron al cierre del trimestre anterior.

"Se está pagando poco a poco, ha habido un pago muy importante y se sigue en ese proceso; lo que se está haciendo, es revisar muy bien los trabajos que se hicieron y lo que queda todavía por pagar y se va a cumplir con esos pagos", contestó la mandataria a una pregunta enfatizó su conferencia matutina.

Exhortó a que no se caiga en manos de "coyotes" que les ofrecen ayuda para conseguir los pagos, porque es falso que les van a ayudar.

"Que no caigan con ningún coyote, eso no no les va a ayudar, y además pues es contribuir a la corrupción y nosotros estamos en contra de eso", enfatizó Sheinbaum.