Consejo de Salubridad sesiona en Palacio Nacional

A la reunión de la Sesión Permanente del Consejo General de Salubridad en Palacio Nacional acudieron las y los secretarios de Salud; Gobernación; Sedena; Marina; Bienestar; Agricultura y Desarrollo Rural; Trabajo; Comunicaciones y Transportes. La mayoría evitó dar declaraciones a los medios de comunicación.

Seguiremos discutiendo lo mejor para nuestra población con relación al coronavirus, no puedo hablar porque tengo que llegar ahorita, va a haber un comunicado muy concreto", dijo el secretario de Salud Jorge Alcocer antes de entrar.

Por su parte Luis Antonio Ramírez, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, señaló que se insistirá en que las personas acaten las recomendaciones para evitar siga el contagio.

Honestamente para serle muy franco yo creo que lo que hemos venido haciendo está ayudando para que la gente vaya tomando conciencia de que tenemos que cuidarnos, protegernos y yo creo que el tema va a ir más relacionado en tratar de seguir induciendo a la gente que se guarde en su casa, que haga un esfuerzo adicional para mantenernos el mayor tiempo en nuestra casa y solamente salir para lo más indispensable creo que estamos todavía en el momento todavía oportuno para tratar que el contagio no crezca y tratar de evitar la crisis en nuestro país", señaló.

Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, resaltó que no hay razón para que haya aumento de precios en productos relacionados con la agricultura.

Es muy importante por ejemplo desde el Sector de la agricultura garantizar la alimentación para toda la población y no tenemos problemas con el abasto. No tiene porque subir, no hay necesidad de subir los precios porque tenemos abasto suficiente", dijo.

Como cada día a las 7 de la noche la Secretaría de Salud actualizará los datos del Covid-19 en México.