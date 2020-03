Conoce los bancos que ofrecen facilidades a sus clientes ante Covid-19

La banca impulsará apoyos a sus clientes que se vean imposibilitados en pagar sus créditos por la contingencia del coronavirus (Covid-19), con el diferimiento parcial o total de pagos.

De acuerdo con un documento enviado por la Asociación de Bancos de México (ABM) a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hay un impacto negativo en las medidas tomadas para evitar la propagación del virus en diversas actividades de la economía, como el consumo, servicios, turismo y restaurantes, así como disrupciones en diversas cadenas de suministros, entre otras.

Ante ello, la ABM afirmó que es inminente que se presentarán dificultades para que empresas y personas puedan cumplir puntualmente sus compromisos crediticios.

Expuso que en los créditos para construcción de vivienda, individuales con garantía hipotecaria, revolventes y no revolventes dirigidos a personas físicas como automotriz, personales, crédito de nómina, tarjeta de crédito y microcrédito, comerciales dirigidos a personas morales y físicas con actividad empresarial en sus diferentes modalidades, ofrecerán un diferimiento del pago.

Además destacó que se aplazará de forma parcial o total de pagos de capital o intereses hasta por cuatro meses, con posibilidad de extenderlo a dos meses adicionales y los saldos se podrán congelar sin cargo de intereses.

Banorte y HSBC ofrecen facilidades a sus clientes

En su página de Internet, Banorte diferirá cuatro meses los pagos de tarjeta de crédito, así como de crédito automotriz, de nómina, hipotecario, a PyMEs y y crédito personal a aquellos clientes cumplidos que así lo soliciten, al haberse visto afectados directa o indirectamente por el Covid-19.

"Esto quiere decir que, si no realizas el pago mínimo, no afectaremos tu historial de crédito y no habrá gastos de cobranza", se menciona en el sitio web de Banorte.

Sin embargo, la entidad financiera precisó que posponer el pago no significa que se dejen de generar intereses, por lo que pagar el mayor porcentaje de la deuda y no sólo el mínimo.

"El saldo que no pagues generará intereses ordinarios (no moratorios) hasta que lo liquides en su totalidad. Es por ello que Banorte te sugiere que, si estás en posibilidades, realices tu pago cada mes por el mayor porcentaje posible de tu saldo deudor", dijo el banco.

Torre BBVA se ilumina con el mensaje #YoMeQuedoEnCasa

En tanto, BBVA informó que, en apoyo a la campaña que busca limitar la propagación del virus Covid-19, desplegará cada 15 minutos en su iluminación el mensaje #YoMeQuedoEnCasa, invitando a las personas a que eviten, en lo posible, salir de sus hogares.

