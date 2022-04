Confunde a hombre con Luisito Comunica y se toma foto con él en 'Pa´l Norte'

"En eso volteó y a dos metros veo a Luisito Comunica, volteó y le digo... ¿ya viste quién está ahí? Es Luisito Comunica, vamos a pedirle una foto", relató Daniela Treco en sus redes sociales.

Incluso, la joven se fue a su casa más que feliz por el festival y por haber conseguido la supuesta fotografía con el influencer; sin embargo, fue al otro día cuando se llevó una auténtica sorpresa.

El bochornoso momento

Y es que una vez que se despertó, ya sin influjos del alcohol, se dispuso a ver su supuesta fotografía con el youtuber: "Ahorita que me levanto sobria, enseñé las fotos y vean, ´ayer me topé con Luisito Comunica y me dicen ´ése no es´".

Tras el chusco momento, la mujer no tuvo de otra más que reírse del penoso momento, al tiempo que compartió en sus redes sociales la fotografía con el 'falso' Luisito Comunica.

https://www.mediotiempo.com/virales/joven-confunde-a-un-hombre-con-luisito-comunica-y-se-toma-foto-con-el