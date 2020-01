Conflicto en Morena: Yeidckol Polevnsky desconoce a Ramírez Cuéllar

Yeidckol Polevnsky aseguró que continuará al frente de Morena por lo menos un año más y adelantó que si Alfonso Ramírez Cuéllar busca la dirigencia nacional, con gusto se tomará un cafecito con él, pero en su calidad de militante, dado que carece de facultades para convocar al Comité Ejecutivo Nacional (CEN). "Se vale soñar", expresó.

"No le toca. Él (Ramírez Cuéllar) no puede convocar al CEN porque él está en proceso de ser un diputado con licencia, pero no es presidente del partido. Hay que recomendarle que lea la Ley de Partidos Políticos, Artículo 25 inciso L que entre otros dice:

Cualquier designación o cambio (de dirigencia) se tiene que mandar al INE y esperar la sesión del Consejo General del Instituto para que éste lo valide o en este caso lo rechace por todas las faltas o errores que tiene, que es lo que va a suceder", dijo a Notimex.

Recordó que Ramírez Cuéllar es en este momento un militante de Morena y "si tengo tiempo, me tomo un cafecito con él, pero realmente reunión de CEN, esas solo las puedo convocar yo (en su calidad de secretaria general con funciones de presidenta nacional)".

A pregunta expresa, Polevnsky Gurwitz comentó que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las múltiples irregularidades en que incurrió el VI Congreso Nacional de Morena celebrado este domingo en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhiuca, entre ellas, la designación de los integrantes del CEN.

"Irregularidades no son unas, son todas porque decidieron cambiar a muchos miembros del CEN que son legalmente delegados en funciones y suplirlos por gente que no son ni militantes de Morena. Así están de perdidos", expresó.

En tal sentido, comentó que continuará al frente de Morena "esta noche, mañana, la próxima semana y el mes que viene y creo que como vemos, así me voy a seguir por lo menos un año, porque como tenemos que cumplir y existe una jurisprudencia que es la 48/2013".

La referida jurisprudencia establece que "cuando concluya el periodo para el cual fueron electos los órganos partidistas, y se demuestre que por causas extraordinarias y transitorias, no ha sido posible su renovación, opera una prórroga implícita en la duración de los cargos, hasta que se elijan sustitutos, salvo disposición estatutaria en contraria.

Ello, con la finalidad de garantizar que por el tiempo en que se extienda el ejercicio de la función, se continúe la ejecución de las actividades propias del partido político para el logro de sus fines, lo cual se imposibilitaría, de estimar el cese inmediato de las atribuciones de los dirigentes a la conclusión del encargo, sin haber elegido a quienes deban realizarlas".

De suerte que Ramírez Cuellar, quien se ostenta como dirigente interino o transitorio, figuras que no establecen los estatutos de Morena, "no puede convocar al CEN. Se vale soñar", remarcó.

https://lopezdoriga.com/nacional/polevnsky-no-reconoce-a-ramirez-cuellar-como-dirigente-interino-de-morena/