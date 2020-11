Condecoración Miguel Hidalgo para Seade Kuri por negociación del T-MEC

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo la entrega de la Condecoración "Miguel Hidalgo", en grado Banda, a Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por su contribución en las negociaciones del T-Mec.

"Jesús Seade es un profesional de la economía, de comercio internacional y fue muy importante, muy destacada su participación. Nos representó con eficacia y supo establecer las bases para que este tratado beneficie a México, como está ya sucediendo, sin ceder en nuestra independencia, en nuestra soberanía", expresó previa a la ceremonia oficial.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció la capacidad de negociación del subsecretario Seade Kuri, anteponiendo el interés de México en la negociación del T-Mec.

"Gracias, doctor Seade, por representar y defender tan dignamente el lugar que nos corresponde en el concierto de las naciones, retomando para México el liderazgo geopolítico que legítimamente le pertenece en el concierto de las naciones.

Su entrega y su profesionalismo serán siempre guía y referente para la diplomacia y negociación en nuestras relaciones internacionales en las que usted, de forma preclara desde siempre, entendió que ningún sentido tiene potenciar el desarrollo económico si no va de la mano y si no se antepone el desarrollo social y bienestar de quienes menos tienen", comentó la titular de la Segob.

Por su parte, el subsecretario Jesús Seade Kuri dijo que él solo cumplió con su trabajo, en su afán de servir a México.

"Esta condecoración no es un premio, porque un premio no procede, yo sólo estaba haciendo mi trabajo y teniendo la fortuna de poder servir a mi país, como lo estaba haciendo antes el ex secretario, Ildefonso Guajardo".

Señaló que el T-Mec es un gran tratado, único en el mundo para combatir la corrupción, que incorpora los derechos laborales y la protección y ayuda a las pequeñas y medianas empresas y fomenta la participación de más sectores en la economía, lo que lo convierte en un instrumento comercial de vanguardia.

De una manera inusual, el subsecretario para América del Norte anunció su retiro de la vida política del país, bajo el argumento de que "Mi familia me reclama" y volver a su vida privada en Hong Kong

"Agradezco opciones que el señor presidente y el señor canciller ha considerado representando a mi país en grandes capitales en el exterior, pero, con su venia, señor presidente, queridos compañeros, queridos ministros, con su venia me retiro por ahora para servir a mi país en otras formas, como siempre lo he hecho".

Visiblemente emocionado dijo "no es un cliché, desde lo más hondo les digo que es un honor estar con Obrador".

En esta ceremonia de condecoración estuvieron presentes Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía; Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social; Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores; Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura; Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional y Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.