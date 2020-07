Concuerda México y China vacuna covid debe ser derecho público

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, informó que dentro de una conversación con la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) entabló un diálogo con su homólogo chino, Wang Yi, para tratar el tema de la vacuna contra el coronavirus.

Explicó que en este intercambio de ideas coincidieron en que esta vacuna deber ser un derecho público.

“Como se sabe tenemos una encomienda prioritaria, de parte del Presidente de la República, y nos dijo el canciller que para ellos la vacuna debe ser un bien público. Todavía no está precisado si eso significa que no va a tener en utilidades el precio final de la vacuna. No creo que sea que la vacuna sea gratis, posiblemente vamos a tener que pagar los costos de fabricación. Ese fue el ofrecimiento que le hizo a los países que estuvieron en esa conversación”.

Detalló que derivado de esa conversación están trabajando un memorándum de entendimiento con China para acceder a la vacuna de Covid-19.

Subrayó que ayer Sanofi anunció la inclusión de México en la Fase 3 de su protocolo, y en este sentido también se trabaja con Estados Unidos, derivado de la visita del Presidente López Obrador, con las empresas que están desarrollando vacunas en una fase más avanzada, de igual manera con Alemania.