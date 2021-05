Con Peña ´hubo tajada´ en venta de medicinas

El tabasqueño recordó haber ordenado una reforma profunda en la adquisición de los medicamentos y su distribución para garantizar el abasto a toda la población.

"Era un negocio, como otros de los que ya hemos hablado, en el que el gobierno era un facilitador de la corrupción, no les importaba el pueblo. Representaba la posibilidad de hacer negocios al amparo del poder, al pueblo se le daba la espalda en todo. Eran los bisnes lo que interesaba, los contratos, los negocios hechos al amparo del poder público".

De 2012 a 2018 eran 10 empresas, en su mayoría no farmacéuticas, que "concentraban 80 por ciento de todas las compras de medicamentos del gobierno; vinculadas a funcionarios del más alto nivel, a políticos, a medios de información".

Después de enfrentar desprestigio, "muy doloroso, porque se argumentaba que los niños con cáncer no tenían medicamentos, lo que estaban buscando era desacreditarnos y hacernos cambiar para que no lleváramos a cabo la decisión de comprar los medicamentos afuera. Al final no pudieron porque, cuando se tiene la razón, se lucha por una causa justa, pues hay que ser perseverantes, hay que ser necios, tercos. Hay que actuar con firmeza y no dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso".

