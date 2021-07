Con la UNOPS, se logró compra de 197 millones de medicamentos

"Primero, fue posible comprar de manera más eficiente, en 37 días se adquirió lo que al organismo internacional le tomó 10 meses. Logramos adquirir 950 claves, 639 de medicamentos y 311 de material, significa un volumen de mil 729 millones de piezas, entre 816 millones de medicamentos y 912 millones de material de curación", detalló.

Indicó que hasta el momento, se han adjudicado mil 038 claves y se han formalizado 995 con contratos, que representan 693 medicamentos y 345 materiales de curación, equivalentes a 45 mil 422 millones de pesos.

No obstante, recalcó que hubo algunos insumos que no se adquirieron, luego de que el 10 de junio la UNOPS informó al Gobierno Federal que no tuvo éxito en 710 claves y 286 de material de curación, debido a que los proveedores no cumplían con los requisitos.

En este sentido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la compra de medicamentos bajo este mecanismo de la UNOPS, es una buena noticia, porque se "rompió, se quebró el sistema de corrupción" que impedía contar con medicamentos de buena calidad y a precios justos.

"No pudo la mafia que existía en todo lo relacionado con la compra-venta de medicamentos, no pudo impedir que se logrará el propósito de adquirir todos los medicamentos. Esto llevó a hacer muchas modificaciones legales, empezando porque no se podía comprar medicamentos en el extranjero, los proveedores nacionales con mucha influencia política tenían prohibido que compraran medicamentos en el extranjero", señaló.

El jefe del Ejecutivo puntualizó que al llevarse a cabo diversas modificaciones legales a leyes y reglamentos la UNOPS pudo participar en la compra de fármacos, ya que era un negocio de "una minoría rapaz" y "fue realmente un triunfo".

"Contamos con el apoyo de la ONU, agradecemos mucho a este organismo de la ONU, la UNOPS, que ayudó para comprar medicamentos, ellos tienen una experiencia en el mundo".

Destacó que el Gobierno Federal al establecer este sistema para la adquisición de medicamentos se realizará una compra multianual, es decir, hasta el 2024, ya que este primer abasto cubrirá la demanda hasta julio del 2022.

"Ya se inicia, ahora, la adquisición de lo que nos va a faltar para el año próximo y hacia adelanta, ya es un mecanismo establecido que no había, eso nos va a facilitar mucho las cosas"

El Presidente indicó que ahora el reto es mejorar el sistema de distribución interno para que los medicamentos lleguen a las zonas más apartadas del país.

"Así como llegan los refrescos y las bolsitas de papas llegan a todos lados ¿nosotros porque no vamos a poder?, eso es lo que se va a mejorar mucho".

Aseguró que con la adquisición de medicamentos, a través de la UNOPS, es un primer paso para que los centros de salud y hospitales en México estén abastecidos, con lo que queda garantizado el derecho a la atención médica de la población y el acceso a fármacos de manera gratuita, cumpliendo así con uno de los compromisos de su gobierno.

AMLO pide denunciar la venta de medicamentos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al personal de salud a denunciar actos de corrupción en el manejo de los medicamentos.

"Nada de que ingresa al almacén un lote de medicamentos, se firma, y sale de nuevo para el comercio ilegal, para la clandestinidad, que nos ayuden todos los trabajadores del sector salud, cero corrupción. Nada de que no haya en el hospital, pero sí en las farmacias cercanas y hasta recomiendan".

Indicó que habrá momentos en que el desabasto sea real, pero que éste no sea por el robo de medicamentos a los almacenes de los hospitales del país.

"No queremos que sea porque se robaron el medicamento de los hospitales y se entregó a farmacias y vendiendo en el mercado negro; todos a cuidar los medicamentos".

"Hay que portarnos todos bien, ya se acabó la etapa de la corrupción, donde todo era inmoralidad y corrupción, ahora viene una etapa nueva en la vida pública, entendiendo que toda esta compra se hace con dinero del pueblo, dinero de todos, el gobierno solo es administrador", expresó.