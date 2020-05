Con 'Amor Eterno', AMLO y Beatriz Gutiérrez felicitan a las madres de México

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, felicitaron a todas las madres de México este 10 de mayo, a través de un video difundido en sus redes sociales.

Beatriz Gutiérrez presentó un lienzo con flores amarillas al que llamó "Fábula de Flores" como regalo a las madres mexicanas.

""Hoy es Día de las madres, esperamos que todas ustedes estén en casita. Si su mamá está lejos por favor no la visiten, estamos en una etapa de contingencia sanitaria, pero no por ello no vamos a dejar de celebrar.

He decidido pintar estas flores que he llamado ´Fábula de flores´, porque sé que a las madres les gusta mucho que les regalen flores y esta vez porque tenemos que innovar. Son flores pintaditas para ustedes, les deseo con mucho cariño que estén muy contentas, reciban llamadas de sus hijos, de sus nietos y que tengan un día feliz esperando los mejores tiempos", dijo Gutiérrez Müller al hacer un llamado a no visitar a las mamás este día para evitar más contagios por coronavirus Covid-19.

Por su parte, López Obrador recordó también a aquellas que han fallecido, pero que dijo, dejaron cariño y amor entre los suyos y por ello, les dedicó la canción "Amor eterno" del fallecido cantautor mexicano Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel.

"Les deseo lo mejor, felicidades hoy 10 de mayo, felicidades a las mamás, a las madres, a las abuelitas, a las que nos acompañan y a las que se nos adelantaron, a las que cerraron sus ojitos, pero nos dejaron su cariño, su amor. El regalo que les tengo es de un compositor extraordinario, Juan Gabriel; lo conocí, un gran artistas, una gran personas, un extraordinario ser humano y la canción es bellísima, "Amor eterno", felicidades", dijo el presidente.

Después de las palabras de López Obrador y Gutiérrez Müller, siguió el video del canatante Juan Gabriel cuando interpretó la canción en su concierto en Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, que se realizó en diciembre de 1990.

La escritora también recordó a su abuela y su madre, quien falleció en 2018, con una foto que colgó en su Instagram acompañada de la siguiente frase: "Sin ellas, la mitad de mí no existiría. Es mi abuela Bertha Elvira y su hija, Nora Beatrice, mi madre. #Recuerdos #MaestrasDeLaVida ??....... #felizdiadelamadre #amor", publicó en su cuenta.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, llamó a la población a evitar visitar a las mamás este 10 de mayo, debido a que el país de encuentra en un momento de alta transmisión de Covid-19.

"Obviamente después de cuarenta y tantos días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, 48 días, estamos ya ávidos de salir a la vía pública, a la normalidad acostumbrada y queremos visitar a mamás y abuelas o a hijas, quien tiene una hija que es madre también, no lo hagamos, por favor, no lo hagamos. Mañana 10 de mayo cuidemos a mamás y abuelas en particular, porque son momentos todavía de máximo riesgo", señaló en conferencia de prensa del pasado sábado.

Agregó que el país todavía se encuentra en un momento de máximo riesgo de contagio, por lo que si se sale a las calles se puede causar un daño a la salud de las mamás y a la de toda la población.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también pidió este sábado a los capitalinos a través de un video que cuiden a sus madres el 10 de mayo, respetando la sana distancia para evitar contagiarlas en un momento en que el país vive una semana de alto riesgo de contagio de coronavirus.

"Estamos todavía en un momento de alto contagio, es la Fase 3 de la pandemia y estamos en momentos de ascenso. Quiero hacerles un llamado mañana 10 de mayo, sé que es difícil pero les pido que no contagiemos a nuestras madres y celebremos con sana distancia, es el mejor obsequio en este momento es que conservemos la salud. Sí eso es siempre importante, hoy lo es todavía más", dijo la funcionaria a través de un video difundido esta tarde en sus redes sociales.