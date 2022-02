Comunidad ucraniana en México marcha por la paz en la CDMX

Integrantes de una comunidad ucraniana en México, realizaron una marcha pacífica del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia a favor de la paz. Alrededor de 100 ucranianos radicados en nuestro país marcharon con banderas y cartulinas con frases de paz de, "Stop the war against Ukraine!" ("¡Alto a la guerra contra Ucrania!"). Además, de dar a conocer que Ucrania es un país pacífico, el cual no tolera las agresiones de Rusia.

La ucraniana, Marta Coren señaló que, "estamos reunidos la unidad ucraniana en México y juntos con todos los ucranianos del mundo queremos enseñar que no toleramos la agresión y las mentiras de Rusia contra Ucrania".