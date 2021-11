Seleccionar una compañía amorosa puede llegar a ser un proceso que conlleve numerosas decepciones. Y es que a veces, los sentimientos no bastan y las relaciones de pareja terminan resquebrajándose cuando no se encuentran puntos en común . Por eso, algunos aseguran que para tener éxito en el amor es necesario asegurarse de que se es compatible con el otro. ¿Es así? Si es cierto, ¿cómo lograr encontrar tu pareja ideal?

La formación de una pareja comienza desde el primer encuentro. Por ejemplo, si conoces a alguien a través del chat gratis de una web de citas, puedes comenzar a percibir el potencial de esa persona como tu pareja, desde que lees su perfil. Casi siempre, las personas describen sus gustos y pasiones, así que consigues un esbozo de cómo es su personalidad y qué tan afín es con la tuya.

Una vez que comienzas a conocer a la persona del otro lado del chat, bien puede aumentar esa compatibilidad o quizás te des cuenta de que la relación no podría avanzar por las diferencias que existen entre ambos. Por lo tanto, lo más razonable es Chatea gratis pero cuidando tu corazón hasta estar plenamente seguro de que la otra persona es tu persona ideal.

En caso de no tener precaución, puedes encontrarte en una relación donde las incompatibilidades sean mayores que los sentimientos. Entonces, surgen las decepciones. Por supuesto, la compatibilidad no lo es todo. Es posible que existan relaciones de pareja donde ambos sean opuestos, pero la relación logra afianzarse porque ambas personas se esfuerzan por nutrir la unión. Sin embargo, esta no es la norma.

Una pareja tendrá éxito si además de ser compatible, puede sustentar esa igualdad de preferencias con otros aspectos importantes en la relación. Por eso, te mostramos algunos aspectos que debes considerar al encontrar tu pareja ideal.

Bases sustentables de una relación amorosa

Cuando sea el momento de seleccionar a una pareja, conviene dar atención a algunos puntos interesantes que pueden dar bases sólidas a la relación. De esta manera, aunque en el futuro surjan incompatibilidades, la unión no se fracturará a las primeras de cambio. Te mostramos 3 pilares importantes que sustentarán la relación y la harán más fuerte si se poseen.

Atracción física

Para que una relación sea fuerte y duradera debe sustentarse en la atracción física. Por supuesto, no se trata de que una persona sea particularmente atractiva, sino que ambos se sientan atraídos física y sexualmente.

Sin embargo, no es aconsejable dejarse llevar por la primera impresión, pues a medida que pasa el tiempo suelen surgir acercamientos que ponen de manifiesto que la atracción física es efímera. Por eso, antes de concretar una relación de pareja, es importante haber dejado pasar suficiente tiempo para asegurarte de que se siente atracción física por el otro en todos los sentidos.

Carácter similar.

Ahora bien, la atracción física y sexual no es lo único que sustentará a una relación de pareja. El carácter de ambos es lo que permitirá amenizar los momentos en compañía del otro. Ser compatibles en este aspecto implica tener inclinaciones similares con respecto a los gustos de socialización, recreación, personalidad, entre otros.

Hay quienes opinan que caracteres diferentes se atraen más, pero en la realidad esto puede crear ambientes tóxicos en la relación. Por ejemplo, una personalidad débil con un carácter dominante, puede generar dependencia de parte del primero y abuso de poder de parte del otro. Por tanto, antes de comenzar una relación considera que tu carácter sea compatible con el del otro.

Afinidad de valores

Los códigos de valores deben compartirse en una relación de pareja. ¿Por qué es importante pensar en este punto cuando se elige compañía amorosa? Pues bien, los valores permiten tomar decisiones en diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, cómo educar a los hijos que se tengan dentro de la unión, cómo administrar las finanzas, e incluso, cómo vivir la sexualidad dentro de la relación de pareja.

Tener diferencias de valores puede que sea válido, siempre que se tenga la madurez emocional suficiente para asumir las consecuencias. De lo contrario, estas diferencias pueden erosionar las bases de la relación, generar conflictos que se perpetúen en el tiempo y que solo ocasionen decepciones en el amor.