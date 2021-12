Compartirá AMLO investigación sobre denuncia de pescadores contra British Petroleum

Sobre los motivos de porqué la Fiscalía General de la República no ha llamado a declarar al Ex Secretario Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, el ex embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández y el representante de BP, William J. Noble, quienes son señalados de haber aceptado un convenio de exoneración con BP, a cambio de 25 millones de dólares, el titular del Ejecutivo dijo que eso le corresponde exclusivamente a esa instancia federal.

"Corresponde a la fiscalía, ellos tienen que informar ¿no?, pero que nosotros podamos decirte para que tú le comuniques a los afectados qué es lo que se hizo de parte del Ejecutivo, a ver si hoy mismo te entregamos el informe", comentó.

Cabe recordar que en octubre de 2020, Imagen del Golfo le hizo saber al titular del Ejecutivo Federal de las diversas protestas que realizaron pescadores en varios estados del país que fueron afectados por el derrame de petróleo, ocurrido en la plataforma Deepwater Horizon, el 20 de abril de 2010 y, que durante 87 días derramó 4.9 millones de barriles de crudo; en ese momento no descartó establecer una mesa de negociación entre las partes involucradas para encontrar una solución.

Posteriormente, en junio de 2021, López Obrador señaló que las secretarías del Trabajo y de Economía revisarían el tema de reparación de daño a pescadores del Golfo de México, para que los afectados no queden en un "estado de indefensión".

"Que se explique aquí esta situación, que se aclare si el Gobierno recibió ese dinero, si no se repararán los daños, todo lo que tenga que hacerse. Y también ayudar para que no queden ellos en estado de indefensión, que pueda haber justicia, si te parece, ya nos están seguramente viendo María Luisa Albores y Rocío Nahle, ya tienen tarea. Nada más con Jesús que nos entregue toda la información y aquí se va a informar", indicó en su conferencia matutina del 22 de abril", dijo.