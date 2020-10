Comparecencia de Gatell en el Senado es suspendida ante protestas de la oposición

Comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el Senado de la República fue suspendida este lunes, luego de que se considerara que no hay las garantías para continuar ante ante reclamos de senadoras panistas.

"Al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia", dijo Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud del Senado.

En reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Salud del Senado, el funcionario se lanzó contra sus críticos, quienes -dijo- no son más que pequeñas expresiones minoritarias.

Los senadores panistas exhibieron cartulinas con las leyendas: "Basta de mentiras" y "Existen otros datos".

"Se logró el éxito en el control epidémico"El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que "se logró el éxito en el control epidémico" de COVID-19, ya que "no hay manera de refutar" que la curva de transmisión ha sido plana.

"Tenemos un pueblo que sabe actuar frente a las crisis y actuar unido, y está unido con su Gobierno, tuvimos una respuesta muy favorable. El Estado mexicano es uno solo. El Estado está integrado, el Estado responde junto.

"Es imprescindible visualizar las pequeñas expresiones minoritarias que se resisten a integrarse a la vida nacional, al consensos público. Siguen y seguirán marginadas. Desafortunadamente confundiendo algunos, muy desafortunadamente entorpeciendo la acción de respuesta integrada que se requiere en este tipo de condiciones", aseveró.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, afirmó que el manejo de la pandemia en nuestro país ha sido un verdadero desastre, porque ha estado lleno de omisiones, negligencia y errores.

"No hay nada bueno que le podamos reconocer que usted haya hecho bien en el manejo de esta pandemia. Bueno, sí, usted se lavó muy bien las manos de ser responsable del manejo de esta pandemia. Se lavó las manos de su juramento como médico y eso, se lo digo subsecretario, es criminal. Eso lo hace a usted un criminal", soltó.

Y la legisladora de MC le preguntó: ¿Cuántas muertes más valen su renuncia porque parece que 83 mil no son suficientes?

En respuesta, el senador de Morena, Américo Villarreal, dijo: "Con todo respeto, considero que criminal es venir a esta tribuna a querer cambiar un hecho biológico con retórica para cambiarla a un posicionamiento político y eso no está informando correctamente a nuestra población?

"Eso sí es criminal cuando no se están manejando las cifras y los contextos técnico científicos que nos dicen el gran esfuerzo que está haciendo nuestro país para salir adelante de esta pandemia. Eso es criminal".

La senadora del PAN, Alejandra Reynoso, cuestionó: "Ya pasamos por la alerta, por la fase 1, 2, 3, ya llegamos al escenario catastrófico de llegar a 60 mil muertos. Vamos en casi 85 mil. ¿Cómo se le llama a este escenario?" .

Y afirmó: "Los datos que nos presentan por mucho no son los datos reales. Lo han dicho expertos internacionales. Hay un exceso de mortalidad que no está registrada. Solo supimos que se agotaron los certificados de defunción. ¿Eso no era una señal de un exceso de mortalidad no registrada ¿ Por favor señor subsecretario sí existen otros datos que nos dan las estadísticas de especialistas de la OMC, Inegi. Pero también subsecretario basta de mentiras, México necesita hablar con la verdad".