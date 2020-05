Cofepris autoriza tres pruebas serológicas para su aplicación en México

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que ya han sido autorizadas tres pruebas serológicas para su aplicación en México, de cara a la epidemia de coronavirus.

A diferencia de las pruebas PCR o moleculares, enfocadas en detectar el material genético del virus en una persona, a partir del análisis de una gota de sangre las pruebas serológicas buscan detectar la respuesta inmunológica o la generación de anticuerpos en el organismo de una persona, al tener o luego de tener el virus SARS-CoV-2.

“Tener anticuerpos protectores IgG no excluye la posibilidad de una eventual reinfección”, apuntó la Cofepris, respecto a las dudas que aún persisten de la inmunidad de aquellas personas que ya tuvieron el coronavirus y se recuperaron.

“La presencia de anticuerpos tipo IgG sugiere que el sujeto ha sido expuesto al virus y ha desarrollado una respuesta inmune, típicamente esto ocurre al menos dos semanas después de la exposición y expresión clínica de la enfermedad. No determina en forma categórica que ya no se tiene riesgo de contraer la enfermedad, pero sugiere que es de menor riesgo que quien no tiene anticuerpos”.

En su comunicado, Cofepris detalló que fueron aprobadas las siguientes pruebas serológicas: Architect SARS CoV-2 IgG, de Abbott Laboratories Inc; 2019-nCoV Specific Test (IgG & IgM antibody determination kit), del fabricante Beijing Diagret Biotechnologies Co., Ltd, y COVID 19 IgG-IgM Cassette, del fabricante Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd.

“Estas tres son las primeras en aprobarse y que continuará evaluando otras pruebas serológicas que sean sometidas para autorización. En consecuencia, el listado de pruebas será actualizado conforme se avance en la evaluación de las mismas y su aprobación será comunicada en tiempo y forma”, concluyó la Cofepris en su boletín de este martes.