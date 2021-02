Cofepris alerta por venta ilegal de vacuna de AstraZeneca

La Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió que cualquier vacuna contra covid-19 "que se encuentre a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia".

Al hacer referencia -en particular- a la vacuna desarrollada por los laboratorios AstraZeneca y la Universidad de Oxford, enfatizó que si este producto se está vendiendo por internet, no debe ser adquirido, "ya que por el momento, en México no está autorizada su venta al sector privado, además de que la empresa AstraZeneca S.A. de C.V., no reconoce a ningún intermediario para este fin".

Reiteró que la aplicación del biológico es gratuita, de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS- CoV-2, para la prevención de covid-19 en México.

La Cofepris señaló que en caso de que alguna persona haya comprado la vacuna contra el coronavirus, le haya sido aplicada y presente reacciones adversas o malestares, puede hacer el reporte en la página de la Cofepris o enviar un correo electrónico a farmacovigilancia@cofepris.gob.mx