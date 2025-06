Claudia Sheinbaum reprueba los actos violentos a oficinas de Gobernación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se deslinde de quienes ayer irrumpieron violentamente en la secretaria de Gobernación (Segob).

"Porque cómo es posible que haya una mesa de diálogo, que ellos hayan elegido a la comisión que iba a entrar a la mesa de diálogo con la secretaría de Gobernación con el secretario de Educación Pública y, de pronto, un grupo de personas, eran muy pocas realmente queriendo quieran romper la puerta de Gobernación, un grupo pequeño de mucha provocación, realmente los maestros están movilizados pues deberían de deslindarse o asumirlo, nosotros estamos en contra de cualquier acción de violencia", enfatizó la mandataria.

Cuestionada en su conferencia matutina, reprobó los actos violentos de ayer en la Segob y reiteró que el grupo de ayer quiere provocar "que haya represión" para atacar al gobierno. Por tal motivo, insistió que la CNTE se deslinde porque no habrá represalias y no se caerá en provocaciones.

Sheinbaum Pardo recalcó que "la puerta del diálogo siempre está abierta. Ahora no entendemos porque la violencia de ayer Gobernación si hay un diálogo; ellos tienen toda la capacidad. La Secretaría de Gobernación y el secretario de Educación Pública, para hablar con ellos, negociar buscar coincidencias, no necesitan hablar con la presidenta, porque tienen toda la atribución; son secretarios de Estado, no es un servidor público menor quien está dialogando con ellos, entonces ahí está la puerta del diálogo".

Sheinbaum recordó que hace un año, previo a las elecciones hubo un plantón igual de la CNTE, con poca gente, pero había un plantón que se mantuvo incluso cuando fue el cierre de su campaña en el Zócalo, que estaba ocupada por los maestros, quienes habían tratado de entrar a Palacio Nacional y que inclusive aventaron piedras.

"Entonces son grupos que quieren provocar que haya represión, con qué objeto, pues probablemente que digan, que este es un gobierno represor, pero nosotros no caemos en provocaciones, pero si decimos que no estamos de acuerdo y que en todo caso si no lo hacen los maestros, pues deberían deslindarse de estos actos", subrayó.

Explicó que en algunos estados La CNTE tienen la representación, como en el caso de la sesión 22 de Oaxaca y muchos otros no tienen ya la representación y son grupos más pequeños , como por ejemplo en la Ciudad de México, en donde el número de escuelas que está en paro es del 2 por ciento; donde hay mayor representación es Oaxaca, Guerrero y Zacatecas, principalmente.

"Entiendo que ya Oaxaca, la estación 22 ha tomado la decisión de replegarse dicen ellos bajo sus propias condiciones, que tienen ahora una asamblea en donde van a plantear eso en los distintos estados", apuntó la presidenta.

Reiteró que desde el primer día, incluso desde antes, se crearon mesas tripartitas con la Secretaría de Educación de los estados, el gobierno estatal, el gobierno de México, con las representaciones sindicales, para resolver problemas estatales, no temas de la representación sindical, sino del Estado en términos de la educación.

Por ejemplo, comentó la mandataria, en Oaxaca hay necesidad de más plazas de maestros en algunas zonas alejadas de la capital, entonces "pues ahí hay que resolverlo porque ni modo que no haya maestros en las escuelas, pues evidentemente tiene que haber maestros en las escuelas; si no tiene recursos suficientes el Estado pues se tiene que proveer los recursos porque la educación es un derecho y todas las niñas y niños deben tener acceso".

En otros casos como en Baja California Sur, los maestros que reciben salarios del Estado, no de la Federación, han estado pidiendo desde hace 25 años que haya plazas porque no tienen y no están basificados , de esas mesas tripartitas se les resolvieron este año 500 de las 2 mil 500 que requieren. Es decir se priorizan necesidades de la educación en las entidades.

Repitió que no se puede derogar la Ley del 2007 como ellos la están planteando, pero se han hecho modificaciones reales en beneficio de los maestros, que puedan soportar el presupuesto como una pensión justa gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar.