Claudia Sheinbaum encabeza Clase Nacional de Boxeo en el Zócalo de la CDMX (+Video)

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el arranque simultáneo de la Clase Nacional de Boxeo en todas las plazas públicas del país a través de un enlace a las 32 entidades de la República, como parte del eje de Atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad.

"Esta clase es un mensaje a todo México y a todo el mundo. En México construimos paz, prosperidad y elegimos siempre ser un país libre, independiente y soberano. Las y los mexicanos tenemos espíritu valiente, libre y de justicia, somos un pueblo solidario y fraterno, no dejamos nunca a nadie atrás", aseveró.

Ante cientos de mexicanos y mexicanas de todas las edades que participaron en la Clase Nacional de Boxeo, destacó que esta actividad muestra que México es un país que dice sí a la educación, al deporte, a la paz y al amor.

También te puede interesar... Xalapa se suma a Clase Nacional de Boxeo

"Las y los jóvenes mexicanos dicen: no a la violencia, no a las adicciones. El pueblo de México dice: no al racismo, no al clasismo, no al machismo. El pueblo de México dice, sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor", aseveró.

#Nacional || #ClaudiaSheinbaum encabeza Clase Nacional de Boxeo en el #Zócalo de la CDMX: el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices, dijo.

Leer más https://t.co/nv0EFd1yKZ pic.twitter.com/XMh2iLJmf0 — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) April 6, 2025

La jefa del Ejecutivo Federal aseguró que, además, la Clase Nacional de Boxeo es ejemplo de que el deporte hace a las personas más libres, sanas y felices.

"La Clase Nacional de Boxeo muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices, muestra que cuando nos organizamos nada es imposible, muestra que el pueblo de México es valiente y glorioso. México es maravilloso, como México no hay dos. Las y los jóvenes mexicanos son el presente y el futuro de nuestro país. La Clase Nacional de Boxeo dice en un solo grito: Viva México", agregó.

En la Clase Nacional de Boxeo asistieron las y los campeones de boxeo: Julio César Chávez; Mariana "la Barby" Juárez; Oscar de la Hoya; Irma García; Rubén "Puas" Olivares; Rafael Limón; Roberto "Manos de Piedra" Durán; Carlos Zárate; Humberto "Chiquita" González; Marco Antonio Barrera; José Luis Bueno; Isaac "Pitbull" Cruz; David "Rey" Picasso y Rey Vargas.

Asimismo, agradeció al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por su presencia en la histórica Clase Nacional de Boxeo junto a las y los mexicanos.