Cínico denuncia de alianza PRI-PAN-PRD ante OEA, calificó AMLO

Indicó que esta denuncia es propaganda, ya que no hay elementos que respalden que el narcotráfico tuvo injerencia en los comicios de junio pasado, en donde se renovaron la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos estatales y las autoridades municipales de 30 entidades.

"Yo veo que es propaganda -ahora se le llama publicidad- porque no hay elementos y sólo podría yo responder con un dato: el día de la elección se instalaron más de 160 mil casillas en el país, el 99.96 o 98 por ciento de las programadas, solamente no se instalaron 30 en ciertos lugares de siete municipios", resaltó.

Y cuestionó: ¿o quiénes fueron los responsables? ¿El Cártel de Sinaloa surgió en estos dos años y medio? ¿El Jalisco Nueva Generación es de ahora? ¿El cártel de Guanajuato surgió ahora?".

Durante la ronda de preguntas y respuesta, el titular del Ejecutivo indicó que a sus adversarios se les olvida que durante sus administraciones la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco eran lo mismo.

"Cuando hablan de que domina el narco en el país y de que hay ingobernabilidad, pues a lo mejor estaban refiriéndose o pensando en lo que sucedía anteriormente, en donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco eran lo mismo, donde no había ninguna frontera".

Aunque reconoció la presencia del crimen organizado, señaló que es herencia de los gobiernos anteriores, por lo que están "asumiendo esa responsabilidad trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad, y repito, con otro método".

"Llegamos al gobierno y nos encontramos pues a todas estas bandas, todos estos grupos. Y estamos haciendo un esfuerzo para garantizar la paz, no con los métodos de ellos, no con el exterminio, no con masacres, no con la guerra, atendiendo las causas que originaron la violencia en el país", dijo.

El Mandatario dijo que su gobierno está utilizando otros medios para enfrentar el narcotráfico, como atender a los jóvenes y ayudar a los pobres.

"Estamos avanzando, poco o poco pero a lo seguro para pacificar al país", indicó.

Señaló que esa estrategia va a llevar más tiempo, pero serán efectivos en los resultados para tener una mejor sociedad.

"Vamos, como se está haciendo, a atender a los jóvenes, ayudar a los pobres, a que no se sigan desintegrando las familias, a fortalecer valores, culturales, morales, espirituales, no a que el dinero sea lo que predomine, lo material. Vamos a crear una nueva corriente de pensamiento para tener una sociedad mejor".