Cienfuegos será castigado si es culpable, pero no se fabricarán delitos: AMLO

"Si la Fiscalía, al reponerse el procedimiento, encuentra que hay culpabilidad, entonces se castiga", aseveró Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, sobre el caso del extitular de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, "ya que la conducta de una oficial no debe manchar a toda una institución"

Recalcó que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de iniciar un proceso de investigación, pero el gobierno que encabeza seguirá el principio de no permitir injusticias o se fabriquen delitos hacia ningún mexicano y el caso del general militar no será la excepción..

"No vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos. Tiene que haber sustento y tiene que haber pruebas y nadie, ninguna persona puede ser víctima de una injusticia, desde luego nos interesó este asunto, porque no es solo la situación del general, lo haríamos en cualquier circunstancia que afecte a cualquier mexicano, para ningún ser humano".

López Obrador señaló que esta postura es porque en este caso está en juego el prestigio para una institución importante como lo es la Secretaría de la Defensa.

"Está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano, que es la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, y no es cualquier cosa, no podemos nosotros permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales; además, México es un país, que no se olvide, libre, independiente, soberano.

Eso lo han entendido muy bien en Estados Unidos, en el trato que llevamos, como también, si la fiscalía de México, al reponerse el procedimiento encuentra que hay culpabilidad, entonces se castigará", aseguró el jefe del Ejecutivo Federal.