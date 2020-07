CIDH admite caso de Herrera Valles, detenido tras denunciar corrupción de García Luna

Luego de 12 años de los hechos denunciados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió, de manera excepcional, al caso "1413-08, Javier Herrera Valles y Arturo Herrera Valles y familia. México."

Javier Herrera Valles, ex comisario de la Policía Federal que en noviembre de 2008 fue detenido por la Policía Federal, luego de denunciar ante el entonces presidente Felipe Calderón la presunta corrupción y otras irregularidades por parte del entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

Imagen del Golfo tuvo acceso al documento oficial, mediante el cual se informa de las razones por las cuales se da paso a la admisibilidad del caso al Sistema Interamericano de Justicia.

La petición fue presentada ante la CIDH en diciembre de 2008 bajo alegatos de detención ilegal, maltrato en custodia y deficiencias sustantivas en los procesos penales contra Javier Herrera Valles y su hermano Arturo, quien también fue arrestado en septiembre del mismo año. Asimismo, se alegó que las acciones del Estado resultaron en el acoso de miembros de la familia, así como otras violaciones, como el derecho a la libertad de expresión, derechos políticos y el derecho a la protección de la honra y de la dignidad.

Las normas internacionales aplicables a casos como este, donde se alegan violaciones graves de los derechos humanos como la tortura, el recurso apropiado y efectivo es precisamente la realización de una investigación penal efectiva destinada a aclarar los hechos y, si es necesario, individualizar y enjuiciar a los responsables.

La CIDH destaca en su informe que a pesar de que el Estado mexicano afirma estar llevando a cabo una investigación sobre el caso, "la Comisión considera que el hecho de que dicha investigación no haya concluido después de un período de más de 10 años constituye un retraso injustificado a los efectos de la admisibilidad; y que, a este respecto, la petición cumple con la excepción al requisito de previo agotamiento de los recursos internos, de conformidad con el artículo 46.2.c de la Convención Americana".

La decisión de la CIDH tiene lugar tras detención de Genaro García Luna en la localidad de Grapevine, en Texas, en diciembre de 2019, acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de haber recibido "sobornos multimillonarios" del Cártel de Sinaloa.

En diciembre de 2019, en entrevista para Aristegui en Vivo, el ex comisario de la Policía Federal señaló que fue detenido por órdenes de García Luna y que durante el proceso, sus propios compañeros lo violentaron "por no haberme callado el hocico", contó. De aquella detención, Herrera Valles resultó con una costilla rota; sin embargo, las lesiones no fueron reconocidas en un primer momento por el médico legista.

A Javier Herrera Valles se le notificó de última instancia que había sido arrestado por estar involucrado con el crimen organizado y que había trabajado con el Cártel de Sinaloa. Fue hasta diciembre de 2011 que el ex comisario de la Policía Federal fue juzgado y condenado a 10 años de prisión por el delito de "delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud".

"Yo creo que él [García Luna] tenía su propio cártel", acusó Herrera Valles en la entrevista para el programa de Carmen Aristegui. Detalló que en aquella época de violencia extrema, junto al Secretario de Seguridad Pública Federal, trabajaron personajes como Luis Cárdenas Palomino, Javier Garza Palacios y Ramón Eduardo Pequeño García.