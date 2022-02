chocan_en_senado_por_caso_veracruz;_morena_acusa_narcogobiernos_del_pan_y_mc

Los reporteros informaron a los miembros de seguridad que el espacio siempre ha sido libre para los medios.

Fueron unos minutos, y ante las protestas por ese desalojo, de inmediato se les permitió ingresar a sus lugares en el balcón del segundo piso, donde cubren las sesiones ordinarias. Después de ello, inició el debate sobre la desaparición de la referida comisión entre acusaciones de senadores de Morena, de Movimiento Ciudadano y del PAN.

La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, después del incidente con los reporteros gráficos y camarógrafos, aclaró desde la Mesa Directiva, en la sesión, que ella no ordenó ni ningún integrante de esa instancia el desalojo de los fotógrafos y camarógrafos y ofreció una disculpa por los hechos ocurridos.

"Quiero aclarar puntualmente que la Mesa Directiva ni ningún senador hemos dado instrucción alguna para obstruir el trabajo de los periodistas que están en la fue te de este senado. La Mesa Directiva refrenda su respeto del ejercicio periodístico y de la libertad e expresión", declaró.

"He dado instrucciones de que esto no vuelva a ocurrir, no estábamos enterados. No se trató ningún tema en la Mesa Directiva sobre esto y ofrezco disculpas a las y los periodistas que ya están nuevamente con nosotros y que de ninguna manera obstruyó su trabajo hace algunos momentos", dijo.

Aproximadamente a las 14:00 h, reporteros, fotógrafos y camarógrafos fueron desalojados de forma intempestiva del Salón de Sesiones del Senado de la República durante la sesión del Pleno de este martes.

¿Qué se discute en el Pleno?

Tras dar por inaugurada la primera sesión del segundo periodo ordinario de la LXV Legislatura, el senador Dante Delgado pidió ante el Pleno que se reinstauren los trabajos de la Comisión Especial, la cual concluyó trabajos ante una disputa interna en la bancada de Morena que encabeza Ricardo Monreal.

En un intenso debate, Julen Rementería, coordinador del PAN, recriminó que Morena "manda al demonio los intereses legítimos de sus ciudadanos" cuando se afectar "los temas de sus correligionarios, de sus aliados, así sea un gobierno que ha venido atropellando los derechos humanos en sus estados".

En ese sentido, la oposición acusó que la mayoría de Morena sepultó los trabajos de esta comisión porque no le convenía políticamente a sus intereses, sin importar si se encarcelan a ciudadanos y políticos opositores bajo delitos como ultrajes a la autoridad.

Por su parte, el morenista César Cravioto dijo que la oposición está muy acelerada y "quiere golpear a un gobierno legítimamente constituido en el estado de Veracruz".

Apuntó que sus intenciones fueran sanas y no insanas como lo son, estarían igual de preocupados por "todas las violaciones a los derechos humanos que hay por ejemplo en Jalisco, donde gobierna Movimiento Ciudadano y donde hay indicios de un narcogobierno. O en Guanajuato, o en Tamaulipas, dónde las violaciones a derechos humanos se dan todos los días (...) No utilicen al Senado de la República para golpear al estado de Veracruz y al gobernador legítimamente constituido. Mejor diganlo así y van a ver que en el estado de Veracruz no va a haber eco porque el estado de Veracruz respalda a su gobernador. Y por supuesto que el grupo mayoritario en este senado de la República no iba a avalar esa forma de hacer política de dos veracruzanos que están muy enojados porque su pueblo les dió la espalda".

"El debate es sobre el caso de Veracruz y si ustedes lo que quieran hacer es seguir sola cuando al gobierno corrupto abusivo de Veracruz que no tiene ninguna comparación con el resto del país asuman también su responsabilidad", reviró el senador Clemente Castañeda.

Los morenistas advirtieron que esto podría abrir la puerta a crear comisiones de investigación en cada estado donde gobierna la oposición.

"Acepto el reto. Vamos a traer a ese Senado de la república a periodistas que han documentado el narcoestado de Jalisco y vamos a traer también a mucha gente que nos puede decir cómo este gobernador, que en lugar de mejorar las condiciones de vida de los jaliscienses ha generado condiciones para que el narco en ese estado florezca y camine a sus anchas", apuntó Cravioto.