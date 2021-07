Certificado de vacunación permitirá a mexicanos viajar al extranjero

Explicó que este certificado oficial contará con un Código QR y datos aleatorios que permitirá la verificación, en tiempo real, por la autoridad de migración en cualquier parte del mundo y se podrá obtener ingresando al sitio: https//cvcovid.salud.gob.mx.

"El oficial de migración puede ver en tiempo real que el certificado es auténtico porque la señal de internet de la base de datos del Gobierno de México demuestra que se trata de ese certificado. Si lo vuelve a exponer, hay otros datos del mismo certificado y siempre hay consistencia con lo que está impreso", explicó.

El funcionario federal recalcó que en términos de salud pública el certificado de vacunación puede ser "inconveniente", ya que no ayuda a tener un mejor control de la epidemia y, en cambio pudiera entorpecer el comercio o la movilidad de las personas, pero dado que es un requisito que establecieron otros gobiernos, se decidió otorgarles a los mexicanos un instrumento que les facilitara sus viajes al extranjero.

Por otra parte, López Gatell aclaró que en México no se permitirá que el Certificado de Vacunación sea utilizado para condicionar el empleo e iría en contra de las leyes vigentes, por lo que la Secretaría del Trabajo, a cargo de Luisa María Alcalde, analizará si se aplicarán sanciones para quienes lo tomen como un requisito.

"No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tiene el certificado no le quiera recibir en el empleo si ya está empleado o no lo quiera emplear si la persona no está empleada, eso no sería adecuado, sería contrapuesto a las leyes mexicanas y, por lo tanto, el certificado no debe usarse en México como un condicionante de empleo, igual que no debe usarse ningún otro requisito de salud en ese sentido", comentó.

