Celebra Gobierno Federal buen comportamiento fiscal de Walmart

En Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el "buen comportamiento" de Walmart al saldar su deuda con el fisco de ocho mil millones de pesos.

"Ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda pública de 8 mil millones de pesos, lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa, el que hayan aceptado de que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos debemos portarnos bien; es de sabios rectificar, no es de gente inteligente el regodearnos con el engaño; no es de gente inteligente el no saber rectificar. Eso es muy bueno, todo eso se están dando", precisó.

Indicó que el hecho de que algunas empresas hayan pagado por adelantado sus impuestos o se estén poniendo al corriente, como las pertenecientes a Carlos Slim, han logrado tener una buena recaudación, permitiendo la compra de ventiladores, el pago de salarios al personal médico y, en sí para todo el financiamiento del gasto social para enfrentar la contingencia sanitaria por el COVID-19.