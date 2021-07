celebra_amlo_tercer_aniversario_de_su_triunfo_en_las_urnas

Con motivo del tercer aniversario de su triunfo en las urnas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho por los logros en su gobierno los cuales han estado basado en tres principios fundamentales: "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

En la ceremonia, celebrada en el Patio de Honor, de Palacio Nacional, el Mandatario agradeció la confianza depositada en su persona y en quienes le han acompañado en estos dos años y medio de su administración para enfrentar los grandes retos que representa estar al frente de la Presidencia de la República.