Celebra AMLO decisión de Facebook sobre transparentar contratos de publicidad

Respecto al anuncio hecho por Facebook, una de las redes más populares, de transparentar las contrataciones de publicidad para evitar las campañas sucias, Andrés Manuel López Obrador celebró esta decisión con la que, dijo, se acabará con la guerra sucia.

"Y esto que hizo Facebook es muy bueno porque ahí hay robots y hay muchos mercenarios de las redes sociales, de medios de información, tanto medios de información convencionales como los nuevos", indicó.

El Mandatario dijo esperar a que Twitter haga lo mismo porque, desde su opinión, en esa red social es donde hay mayor manipulación de la información mediante robots (bots).

Recordó que ha publicistas que se dedican a ofrecer "paquetes" para que las personas que aspiraban a un cargo de elección popular con la promesa de que se anunciaran y con ellos lograrán el triunfo electoral.

"Con esto yo te hago presidente municipal, yo te hago diputado federal, yo te hago gobernador, yo te hago Presidente de la República´, hasta Presidente".

Así que el político tabasqueño aprovechó para recomendarles a los futuros candidatos dos cosas "a no dejarse estafar" y a que "no sean hipócritas", que "si no le tienen amor amor al pueblo, que se dediquen a otra cosa, primero.

"Y si le tienen amor al pueblo y son honestos, no van a ir a robar a los cargos y quieren servir, quieren participar, casa por casa; a lo mejor hay un poco de calor, pero con una gorrita, con unos tenis, un morral y un volantito, casa por casa, 200 casas diarias, eso es mejor que los paquetes esos de publicidad, porque a la gente le va a llamar la atención, dicen: ´Bueno, me vino a visitar´.", subrayó.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo indicó que se registran casos de candidatos coludidos con la delincuencia, así como con empresarios para favorecerlos con contratos, pero advirtió que el fraude electoral ya es un delito grave, por lo que una autoridad que utilice dinero para favorecer a candidatos será castigada.