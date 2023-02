Caso de García Luna es el inicio de la limpia de la corrupción en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se está llevando a cabo una transformación y desmontando el régimen, al señalar que se venía "de una crisis, de una decadencia, y de un proceso de degradación progresivo".

"Lo que pasó ayer con el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna es parte de una decadencia, de un proceso, luego de que fuera declarado culpable".

López Obrador destacó que en México se está realizando un proceso de transformación pacífico, al destacar que se está logrando un cambio de fondo, sin violencia, "porque los que impulsamos la transformación y los opositores no están usando la vía armada; es el debate, los cuestionamientos y las críticas".

"Que no sólo tiene que ver con lo económico sino todos los campos de la vida pública, con lo político, lo social, lo moral, cómo se enfrenta con una transformación, arrancando de raíz al régimen de corrupción, de injusticias, de complicidades, de privilegios".

"Para que se entienda bien, García Luna, inclusive Felipe Calderón, el presidente actual, no somos México, somos representantes de un país, México es su pueblo, no equiparar, eso está mal, si están enjuiciando a un funcionario de México, no es un juicio contra México. Eso dejarlo de manifiesto, incluso yo diría que ayuda a seguir limpiando la corrupción en México".

El jefe del Ejecutivo federal dijo que falta más esto es apenas el inicio, ya es una buena contribución, pero podría ser mayor el aporte porque al final de cuentas lo que debe quedarnos como enseñanza es que nunca más se deben repetir estos hechos, la no repetición de la actuación de gobiernos, de funcionarios corruptos el que no se vuelva a permitir la impunidad, que podamos desterrar la corrupción.

Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia, eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico

Al señalar que la guerra contra el narco todavía tiene estragos en el país y asegura que su gobierno es distinto, por eso tiene estrategias como atender a los jóvenes y fortalecer los valores. Para los conservadores es el "mátalos en caliente", torturarlos y masacrarlos.

"Es realmente lamentable que se tenga el cinismo de defender eso y llamarle a eso valentía, pero eso ya lo sabemos y no sólo eso, así piensan los conservadores, los que van a estar aquí el domingo".

López Obrador dice que el fondo del asunto es lo que se omite es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombró a García Luna "y si sabías o no sabías y sobre eso es que queremos información".

Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo y "yo diría como Presidente de México, por el bien del país que ojalá lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los ex presidentes tanto a Fox como a Calderón".

A Fox cuando estaba en la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) y a Calderón cuando era secretario de seguridad, "y otra cosa muy importante que es bueno para México y para Estados Unidos ¿cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos? Porque fue hasta premiado por autoridades de Estados Unidos".

Lo de Rápido y Furioso fue una acción concertada y eso tampoco está, al llamar "mal abogado" a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, y arremete con el Poder Judicial porque el día que están enjuiciando a García Luna, acá "tres magistrados, dos hombres una mujer, descongelan las cuentas de la esposa de García Luna", al señalar que han venido planteando una profunda reforma, para que se reforme el poder judicial y se purifique la vida pública.

Es muy interesante lo que está sucediendo, ojalá Calderón antes de que García Luna lo haga, si es que toma esa decisión, que él explique y también Fox porque viene desde la AFI.

"Vamos a esperarnos porque es hasta junio la sentencia definitiva, además queremos más información, que va a salir".